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Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обнародовал рейтинг стран
15:38 03.12.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2021 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные (НБУ).
По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2021 года составляет 43 064 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).
В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр - 20 996 млн долларов. Далее идут:
* Великобритания - 5 432 млн долларов,
* Нидерланды - 2 380 млн долларов,
* Люксембург - 1 282 млн долларов,
* Германия - 1 396 долларов,
* Британские Виргинские Острова - 1 273 млн долларов,
* США - 1 159 млн долларов,
* Российская Федерация - 1 123 млн долларов.
Напомним, по данным НБУ, в четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,909 млрд долларов, из которых 4,672 млрд долларов - основная сумма долга, 1,237 млрд долларов - проценты.
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