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Минэкономики готовит нормативные акты к закону об индустриальных парках - Свириденко
Министерство экономики активно занимается разработкой нормативно-правовых актов, направленных на реализацию норм закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках"» (№1710-IX).
Об этом сказала Юлия Свириденко - первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины во время III Форума индустриальных парков в рамках «Украинских индустриальных дней - 2021», сообщает корреспондент Укринформа.
«В частности, мы уже разработали такие необходимые документы, как изменения в Порядок включения индустриальных парков (ИП) в реестр и обновили Порядок ведения реестра. Эти два акта уже готовы и проходят обязательные регламентные процедуры. В ближайшее время они будут вынесены на рассмотрение правительства, и, надеемся, в следующем году начнется активная фаза включения новых индустриальных парков в реестр ИП», - отметила Свириденко.
По ее словам, также проводится работа по подготовке стратегии развития ИП. В этот проект также входит проект UNIDO (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию), с которым Минэкономики работает в рамках имплементации модели эко-индустриальных парков.
«На сегодняшний день те 52 парка, которые были включены в реестр ранее, приводят свою деятельность в соответствие с обновленным законом об ИП, в частности, готовят нам информацию о своих участниках и объектах. Мы надеемся до Рождества получить всю необходимую информацию. В дальнейшем Минэкономики будет анализировать и принимать решение относительно дальнейшей деятельности имеющихся ИП», - подчеркнула Свириденко.
Она выразила надежду, что 2022 год станет «годом рестарта индустриальных парков в Украине».
Как сообщалось, в сентябре Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об индустриальных парках», направленные на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках.
Создание индустриальных парков определено стратегически важной задачей в 2021 году в рамках Программы Президента «Большое строительство».
В 2021 году правительство инвестирует в развитие инфраструктуры 4 индустриальных парков почти 80 млн грн.
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