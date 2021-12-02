Рада выделила из бюджета еще 19 миллиардов на ремонт дорог

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в госбюджет-2021 (законопроект №6298), предусматривающий увеличение доходов и расходов бюджета почти на 50 млрд грн.

За принятие законопроекта №6298, который подали представители "Слуги народа", проголосовали 242 нардепа.

До первого чтения в законопроекте говорилось об увеличении доходов госбюджета на 2,5 млрд грн.

Тогда предлагалось направить 1 млрд грн из этих средств "Укравтодору" на программу "развития сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения". Еще 1 млрд грн - на субвенции местным бюджетам "на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы".

Еще 500 млн грн планировали выделить на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.

Законопроект в 1 чтении Рада одобрила 18 ноября.

Но ко 2 чтению доходы и расходы увеличили уже на 48,65 млрд грн (в частности, из них 3,2 млрд грн - налог на прибыль, 31,7 млрд грн - рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа, по отечественному НДС - на 10,3 млрд грн и по импортному НДС - на 1,9 млрд грн).

Из общей суммы почти в 50 млрд грн 19,25 млрд грн пойдут "Укравтодору" по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

26,9 млрд грн из общей суммы было направлено на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах.

На поддержку сельхозпроизводителей - 165 млн грн.

1,56 млрд грн выделили Минобороны на оплату труда.

512,2 млн грн предусмотрены на дополнительную дотацию местным бюджетам на проведение расчетов в течение отопительного периода за коммунальные услуги и энергоносители для бюджетных учреждений.

354,39 млн грн выделили на субвенцию местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры.

При этом 595 млн грн дополнительно направили на выплату зарплат сотрудникам МВД.

100 млн грн - на субвенцию на приобретение коммунальной техники.

Напоминаем:

Государственный бюджет увеличили на 40 млрд грн, расходы пойдут на субсидии, Вооруженные Силы и дороги.

Верховная Рада на заседании 23 сентября одобрил законопроект №6052 в первом чтении по увеличению доходов бюджета на 40 млрд грн и их выделение на выплату жилищных субсидий и дороги.