Рада приняла госбюджет-2022

Верховная Рада в четверг поддержала во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2022 год (законопроект 6000) с дефицитом 3,5% ВВП, "за" проголосовали 268 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Закон поддержали 215 народных депутатов от "Слуги народа", 21 - "За майбутне", 19 - "Довиры", 2 - "Батькивщины", 1 - "Голос" и десять внефракционных.

Доходы госбюджета на следующий год определены в размере 1,323 трлн грн, в том числе общий фонд - 1,182 трлн грн, расходы – 1,499 трлн грн, в том числе по общему фонду - 1,346 трлн грн.

Закон о госбюджете устанавливает в 2022 году прожиточный минимум с 1 января - 2393 грн, с 1 июля — 2508 грн, с 1 декабря — 2589 грн, в частности, для трудоспособных граждан: с 1 января - 2481 грн, с 1 июля - 2600 грн, с 1 декабря - 2684 грн.

В то же время закон предусматривает повышение размера минимальной заработной платы с 1 октября до 6,7 тыс. грн по сравнению с нынешними 6,5 тыс. грн.

Закон о госбюджете также устанавливает предоставление кредитов из госбюджета в размере 23,5 млрд грн, в том числе - кредитов из общего фонда в сумме 7,022 млрд грн.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко с парламентской трибуны, проект госбюджета-2022 ко второму чтению предусматривает 3 млрд грн на специальную программу, которая предусматривает выделение по 1 тыс. грн вакцинированным гражданам.

Госбюджет-2022 построен, как и указано в трехлетней Бюджетной декларации, на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн, росте реального ВВП на 3,8%, курсовом коридоре гривни к доллару на конец года - 28,6-28,7 грн/$. При этом ожидается, что инфляция на конец 2022 года составит 6,2%.

Как прокомментировал Марченко в кулуарах рады, Минфин не видит необходимости для пересмотра макропоказателей.

"Инфляция - 6,2%, и есть все основания ожидать, что мы сможем в следующем году остаться в этих границах. До конца года, я надеюсь, мы выйдем до 10% (инфляции - ИФ), в настоящее время это несколько меньше", – отметил министр.