Количество земельных аукционов за ноябрь увеличилось в 4,5 раза - Лещенко

В системе Прозорро.Продажи количество земельных аукционов в ноябре увеличилось в 4,5 раза по сравнению с октябрем. 96% всей земли, которая предлагается к сдаче в аренду - это земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

«Если в октябре в системе было объявлено 306 земельных аукционов с объявленной стоимостью всех земельных участков в 155 млн грн и их общей площадью 1400 га, то по итогам ноября земельных аукционов уже 1357 (938 по аренде и 419 - по отчуждению). Стартовая цена всех лотов - 417 млн ​​грн. А общая площадь земельных участков - 6776 га», - отметил министр.

Причем 70% земель, по которым ведутся торги,- это земли именно сельскохозяйственного назначения, добавил Лещенко.

«Как утверждают в Прозорро. Продажи, подавляющее большинство продавцов - это органы местного самоуправления. Приятно видеть, что местная громада использует предоставленный ей ресурс для увеличения собственных доходов. Ведь рост стартовой цены по земельным лотам превышает 208%», - отметил руководитель Минагрополитики.

По его словам, 96% всей земли, которая предлагается к сдаче в аренду, - это земли с/х назначения. Абсолютный лидер здесь - Одесчина. В регионе объявлено 186 аукционов по аренде земли. Далее следуют Хмельницкая, Кировоградская, Киевская и Волынская области.

Самые активные регионы по вопросу отчуждения земли - Львовская, Киевская, Закарпатская, Одесская, Хмельницкая области.

Министр подчеркнул, что продажа земель с/х назначения государственной и коммунальной собственности запрещена.

«Но самое главное - что всё происходит прозрачно, без «схем» и скандалов, без какого-либо влияния чиновников на процесс реализации государственного и коммунального имущества. Участие в аукционах принимают не «свои», а все. Зарабатывают не «свои», а громады, которые потом эти ресурсы смогут направить на новые больницы, детсады и школы. Всё это - очевидные изменения к лучшему благодаря земельной реформе», - резюмировал Роман Лещенко.

Как сообщал Укринформ, первые земельные аукционы успешно стартовали 8 ноября в системе Prozorro.Продажи.