Украина обратилась в ЕС за новым пакетом финансовой поддержки - Буца

Украина просит Европейский Союз предоставить дополнительную поддержку для обеспечения стабильного государственного финансирования в течение нескольких последующих лет.

Как сообщает Укринформ, об этом Bloomberg рассказал правительственный уполномоченный по управлению государственным долгом Украины Юрий Буца.

"Мы обратились с официальным запросом в Европейскую Комиссию по предоставлению долгосрочной макрофинансовой программы для обеспечения стабильного финансирования в течение следующих лет", - сказал Буца.

В то же время спикер Еврокомиссии заверил, что ЕС готов и дальше финансово поддерживать Украину в условиях продолжения сотрудничества Киева с МВФ. По его словам, Еврокомиссия может открыть для Украины трехлетнюю программу финансовой поддержки, которая будет выполняться параллельно новой программе от Международного валютного фонда.

"В течение ближайших недель исполнительная ветвь ЕС обсудит поддержку Украины с должностными лицами МВФ, чтобы убедиться, что она отвечает условиям, выставленным Фондом", - утверждает Bloomberg.

Напомним: действующая программа МВФ для Украины заканчивается в июне 2022-го. В следующем году Украина должна получить от Фонда 2,2 млрд. дол.

24 октября Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл. США).