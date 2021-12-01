В Украине инициируют введение в компаниях временных администраций в случае угрозы энергоснабжению

Министерство энергетики обнародовало для общественного обсуждения законопроект о введении временных администраций в энергетических компаниях при угрозе безопасности поставок электроэнергии.

Как передает Укринформ, соответствующие документы обнародованы на сайте Минэнерго.

Министерство предлагает определить механизм введения временной администрации в субъектах хозяйствования, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, в случае угрозы безопасности поставок электрической энергии и/или нарушения лицензионных требований проведения а хозяйственной деятельности для естественных монополий.

Согласно проекту документа, процедура введения временной администрации будет осуществляться Минэнерго, а компании будут передаваться в управление предприятию, учреждению или организации, относящейся к сфере управления государственных органов или государству.

Администрация будет вводиться на срок, не превышающий 6 месяцев. Ее введению должны предшествовать соответствующие уведомления от Минэнерго Кабинета Министров и консультации по определению временного администратора.

Решение о передаче активов в управление будет принимать Кабмин. Со дня введения временной администрации будут приостанавливаться все полномочия органов управления участника рынка (общего собрания, наблюдательного совета и исполнительного органа), кроме годового общего собрания, обязательность проведения которого определена законодательством. Отмечается, что временный администратор не вправе отчуждать активы, переданные ему в управление.

Как сообщалось, в июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в частных энергокомпаниях, если возникнет угроза нацбезопасности.