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В Украине инициируют введение в компаниях временных администраций в случае угрозы энергоснабжению
17:22 01.12.2021 |
Министерство энергетики обнародовало для общественного обсуждения законопроект о введении временных администраций в энергетических компаниях при угрозе безопасности поставок электроэнергии.
Как передает Укринформ, соответствующие документы обнародованы на сайте Минэнерго.
Министерство предлагает определить механизм введения временной администрации в субъектах хозяйствования, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, в случае угрозы безопасности поставок электрической энергии и/или нарушения лицензионных требований проведения а хозяйственной деятельности для естественных монополий.
Согласно проекту документа, процедура введения временной администрации будет осуществляться Минэнерго, а компании будут передаваться в управление предприятию, учреждению или организации, относящейся к сфере управления государственных органов или государству.
Администрация будет вводиться на срок, не превышающий 6 месяцев. Ее введению должны предшествовать соответствующие уведомления от Минэнерго Кабинета Министров и консультации по определению временного администратора.
Решение о передаче активов в управление будет принимать Кабмин. Со дня введения временной администрации будут приостанавливаться все полномочия органов управления участника рынка (общего собрания, наблюдательного совета и исполнительного органа), кроме годового общего собрания, обязательность проведения которого определена законодательством. Отмечается, что временный администратор не вправе отчуждать активы, переданные ему в управление.
Как сообщалось, в июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в частных энергокомпаниях, если возникнет угроза нацбезопасности.
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