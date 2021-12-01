Ударит по гражданам и увеличит коррупцию. Бизнес раскритиковал антиахметовский закон

Нормы закона №5600, принятого Верховной Радой во втором чтении 30 ноября, могут негативно повлиять на деятельность среднего и мелкого бизнеса. Об этом заявили в Союзе украинских предпринимателей (СУП) в ответ на информационный запрос LIGA.net.

По мнению и.о. директора СУП Екатерины Глазковой, закон №5600 может увеличить в Украине коррупционные риски, повысить необоснованное давление на бизнес со стороны фискальных органов и ударит по карманам не олигархов, а рядовых граждан.

В частности, к негативным нормам, которые могут больше всего повлиять на бизнес в СУП называют следующие положения закона:

* введение нового налога для собственников сельскохозяйственных земель и минимального налогового обязательства на землю;

* ведение налога в 18% на доходы от продаж сельхозпродукции на сумму свыше 12 минимальных зарплат;

* Уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства со 2 га до 50 соток;

* исключение из единого налога четвертой группы плательщиков, занимающихся разведением птицы;

* внедрение ограничения для руководителей юридических лиц в праве выезда в случае невыполнения налоговой обязанности;

* возможность для налоговой службы направлять запросы на информацию о налогоплательщике не только тогда, когда есть четкие свидетельства нарушения законодательства, но и когда есть данные, которые могут свидетельствовать о таких нарушениях;

В то же время, в СУП также отделили те негативные нормы, которые были исключены из текста законопроекта до второго чтения. Среди них:

* обложение НДС от продажи жилья, что могло увеличить стоимость жилья на 20%;

* введение акциза на "зеленую" электроэнергетику;

* разрешение налоговикам запрещать распоряжаться предпринимателям своим имуществом, если проверка находит якобы недоплату налогов в бюджет;

* введение налога с доходов физических лиц с заработка от продажи сельскохозяйственной продукции сельхозпроизводителей с участков свыше 0,5 га.