Ударит по гражданам и увеличит коррупцию. Бизнес раскритиковал антиахметовский закон

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Нормы закона №5600, принятого Верховной Радой во втором чтении 30 ноября, могут негативно повлиять на деятельность среднего и мелкого бизнеса. Об этом заявили в Союзе украинских предпринимателей (СУП) в ответ на информационный запрос LIGA.net.
По мнению и.о. директора СУП Екатерины Глазковой, закон №5600 может увеличить в Украине коррупционные риски, повысить необоснованное давление на бизнес со стороны фискальных органов и ударит по карманам не олигархов, а рядовых граждан.
В частности, к негативным нормам, которые могут больше всего повлиять на бизнес в СУП называют следующие положения закона:
* введение нового налога для собственников сельскохозяйственных земель и минимального налогового обязательства на землю;
* ведение налога в 18% на доходы от продаж сельхозпродукции на сумму свыше 12 минимальных зарплат;
* Уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства со 2 га до 50 соток;
* исключение из единого налога четвертой группы плательщиков, занимающихся разведением птицы;
* внедрение ограничения для руководителей юридических лиц в праве выезда в случае невыполнения налоговой обязанности;
* возможность для налоговой службы направлять запросы на информацию о налогоплательщике не только тогда, когда есть четкие свидетельства нарушения законодательства, но и когда есть данные, которые могут свидетельствовать о таких нарушениях;
В то же время, в СУП также отделили те негативные нормы, которые были исключены из текста законопроекта до второго чтения. Среди них:
* обложение НДС от продажи жилья, что могло увеличить стоимость жилья на 20%;
* введение акциза на "зеленую" электроэнергетику;
* разрешение налоговикам запрещать распоряжаться предпринимателям своим имуществом, если проверка находит якобы недоплату налогов в бюджет;
* введение налога с доходов физических лиц с заработка от продажи сельскохозяйственной продукции сельхозпроизводителей с участков свыше 0,5 га.
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