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Бизнес впервые за полгода негативно оценил свои перспективы – индекс НБУ
16:08 01.12.2021 |
Индекс ожиданий деловой активности впервые с апреля опустился ниже нейтрального уровня до 49,8 пункта. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Рост цен на энергоносители, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости COVID-19 в Украине и мире ухудшили оценки предприятий большинства секторов экономики, объясняют в Нацбанке.
Предприятия сферы услуг наиболее резко отреагировали на усиление карантинных ограничений: секторный индекс в ноябре стал ниже равновесного уровня и составил 48,8 (в октябре - 51,3). Респонденты не ждут роста объемов предоставленных услуг и новых заказов.
Предприятия торговли также не ожидают изменений в результатах деятельности: секторный индекс в ноябре составил 50 по сравнению с 52,2 в октябре. Респонденты сохранили положительные ожидания по объему товарооборота и закупки товаров для продажи. Но, почти треть предприятий торговли настроена на снижение торговой маржи.
Ожидания предприятий строительства второй месяц подряд находятся практически на нейтральном уровне: в ноябре секторный индекс составил 50,4 (в октябре - 50,2). Респонденты несколько улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков.
Предприятия промышленности несколько ослабили, но сохранили оптимистичные оценки перспективы своего развития: секторный индекс составил 50,7 (в октябре - 51,1). Респонденты незначительно улучшили ожидания объема произведенной продукции, но снизили ожидания относительно объема новых заказов, включая экспортные.
Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.
Общие оценки занятости ухудшились: предприятия всех секторов не ожидают увеличения численности работников.
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