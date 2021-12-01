Сводный платежный баланс Украины в октябре-2021 сведен с профицитом $1,1 млрд

Профицит сводного платежного баланса Украины в октябре 2021 года составил $1,1 млрд, тогда как в октябре 2020-го дефицит составил $343 млн, сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.

Согласно его данным, дефицит текущего счета платежного баланса в октябре составил $117 млн, что в 4,5 раза меньше, чем в октябре-2020 ($530 млн).

НБУ указал, что экспорт товаров за год вырос на 38,8%, а их импорт - на 36,4%. В то же время за месяц импорт товаров вырос на 0,6%, в то время как экспорт сократился на 2,3%.

Согласно сообщению, экспорт товаров составил $5,9 млрд, и его рост был вызван в основном ростом черных и цветных металлов - в 1,8 раза, продовольственных товаров - на 42,7%, продукции химической промышленности - на 28,8%, древесины и изделий из нее - в 28,6% и промышленных изделий - на 23,9%.

В то же время сократился экспорт минеральных продуктов (в том числе руд) на 1,9% и продукции машиностроения - на 11,7%

Объемы импорта товаров выросли до $6,5 млрд, в том числе энергетический импорт вырос в 2,4 раза за счет импорта природного газа, а неэнергетический импорт на 20,5%. В частности, на 20,7% вырос импорт промышленных изделий, на 15,9% - продукции машиностроения, на 8,7% - продовольственных товаров, в 36,2% - черных и цветных металлов и на 39,4% - продукции химпромышленности.

В то же время импорт древесины и изделий из нее сократился на 5,9%.

Помимо этого, профицит торговли услугами, по оценкам Нацбанка, сократился до $306 млн со $418 млн в октябре 2020 года. Импорт услуг за год вырос 1,5 раза. Основным фактором роста импорта услуг оставался рост расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (в 1,7 раза). В то же время вырос импорт транспортных (в 1,5 раза) и других деловых услуг (на 28,1%), а также плата за использование интеллектуальной собственности (в 1,6 раза) и за компьютерные услуги (на 26%).

Помимо этого, продолжался рост экспорта за счет роста в 1,5 раза компьютерных услуг и услуг по переработке минеральных ресурсов, которые принадлежат другим странам (в 1,6 раза) и расходы путешествующих по Украине лиц (в четыре раза).

Профицит баланса первичных доходов составил $23 млн, что в 11,3 раза меньше по сравнению с профицитом в $260 млн в октябре-2020 за счет роста поступлений по статье "оплата труда" на 30,7%, а выплат по доходам от инвестиций - в 1,7 раза.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в октябре текущего года составил $118 млн против $529 млн в октябре-2020.

Чистый приток по финансовому счету составил $1 млрд (в октябре прошлого года чистый отток составил $900 млн), что было обусловлено притоком средств по операциям частного и государственного сектора.

Чистый приток по операциям госсектора составил $386 млн (в октябре 2020 года - отток $112 млн) и был обусловлен привлечением от внешних партнеров $536 млн, тогда как чистые выплаты нерезидентам по ОВГЗ составили $149 млн.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $291 млн, тогда как в октябре прошлого года он составил $120 млн.

Как указал регулятор, чистое сокращение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $432 млн и было обусловлено уменьшением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $504 млн по статье "займы" - $42 млн, а также выплатам по еврооблигациям на $34 млн.

Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) выросла до $297 млн и было обусловлено уменьшением чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $250 млн, ростом объемов наличной валюты вне банков на $764 млн, чистым увеличением задолженности по кредитам и займам на $241 млн.

По состоянию на 1 ноября объем международных резервов составил $29,7 млрд, что обеспечивает финансирование импорта на протяжении 3,9 месяца.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2020 году был сведен с профицитом $2 млрд, что в три раза меньше, чем в 2019 году. Профицит текущего счета платежного баланса Украины в минувшем году составил $6,6 млрд, тогда как в 2019 году был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $4,1 млрд.