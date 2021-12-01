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Украинцы резко увеличили покупки новых автомобилей в ноябре. Сменился лидер продаж
13:45 01.12.2021 |
В Украине зарегистрировано 8700 новых легковых автомобилей в ноябре, что на 22% больше ноября прошлого года. В октябре было продано только 8000 новых авто, напоминает ассоциация автопроизводителей УкрАвтопром.
Помимо возобновления положительной динамики, на рынке появился новый лидер: наибольшим спросом пользовались автомобили марки KIA - 1251 регистрация. По сравнению с прошлым годом, реализация новых КIA в ноябре увеличилась в два с половиной раза.
Несмотря на потерю объемов продаж (-14%), улучшила свою прошлогоднюю позицию японская марка Toyota с 974 регистрациями.
На третьей позиции Renault, регистрации автомобилей которой упали на четверть до 882 авто.
Китайская Chery, год назад была лишь во второй десятке, но в ноябре поднялась на четвертое место, увеличив продажи почти в четыре раза - до 612 авто.
Спрос на автомобили марки Mitsubishi вырос вдвое в годовом исчислении до 494 зарегистрированных авто.
Также в топ-10 продаж месяца вошли: Hyundai - 439 авто (+58%), Nissan - 431 авто (+92%), Peugeot - 384 авто (+33%), BMW - 348 авто (+116%), Suzuki - 287 авто (+14%).
Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей в ноябре стал KIA Sportage с 1155 регистрациями.
Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 92 700 новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и почти на 9%, чем за весь прошлый год.
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