Украинцы резко увеличили покупки новых автомобилей в ноябре. Сменился лидер продаж

В Украине зарегистрировано 8700 новых легковых автомобилей в ноябре, что на 22% больше ноября прошлого года. В октябре было продано только 8000 новых авто, напоминает ассоциация автопроизводителей УкрАвтопром.

Помимо возобновления положительной динамики, на рынке появился новый лидер: наибольшим спросом пользовались автомобили марки KIA - 1251 регистрация. По сравнению с прошлым годом, реализация новых КIA в ноябре увеличилась в два с половиной раза.

Несмотря на потерю объемов продаж (-14%), улучшила свою прошлогоднюю позицию японская марка Toyota с 974 регистрациями.

На третьей позиции Renault, регистрации автомобилей которой упали на четверть до 882 авто.

Китайская Chery, год назад была лишь во второй десятке, но в ноябре поднялась на четвертое место, увеличив продажи почти в четыре раза - до 612 авто.

Спрос на автомобили марки Mitsubishi вырос вдвое в годовом исчислении до 494 зарегистрированных авто.

Также в топ-10 продаж месяца вошли: Hyundai - 439 авто (+58%), Nissan - 431 авто (+92%), Peugeot - 384 авто (+33%), BMW - 348 авто (+116%), Suzuki - 287 авто (+14%).

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей в ноябре стал KIA Sportage с 1155 регистрациями.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 92 700 новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и почти на 9%, чем за весь прошлый год.