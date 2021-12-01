Остатки на Едином казначейском счете в ноябре увеличились в 1,7 раза - Госказначейство

Остатки на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу декабря 2021 года увеличились по сравнению с показателем на начало ноября в 1,7 раза, или на 14,7 млрд грн - до 33,7 млрд грн.

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), на эту же дату годом ранее остатки на ЕКС составляли 19,75 млрд грн.

По данным Национального банка Украины, остаток средств на корсчетах банков к началу декабря сократился до 55,288 млрд грн, что на 3,38 млрд грн, или 6%, меньше по сравнению с показателем месячной давности.

Как сообщалось, остатки на ЕКС к началу ноября 2021 года составили 18,97 млрд грн, что в 2,7 раза меньше по сравнению с началом октября.