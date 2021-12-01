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Кабмин одобрил и передал в Раду проект госбюджета-2022 к 2 чтению
10:43 01.12.2021 |
Кабинет министров одобрил на своем заседании проект ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", подготовленный к 2 чтению.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Отмечается, что проект закона подготовили ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами ВРУ, одобренными постановлением Рады от 2 ноября 2021 г.
"Проект будет безотлагательно подан в парламент вместе со сравнительной таблицей по учету Бюджетных выводов Верховной Рады с мотивированными пояснениями относительно неучтенных положений Бюджетных выводов, а также со сравнительной таблицей и объяснениями по различиям положений и показателей такого проекта закона по сравнению с редакцией, подававшейся правительством чтение", - добавил Мельничук.
Как сообщает в Telegram Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, в проекте, который подавался на рассмотрение Кабмина, доходы бюджета по сравнению с 1 чтением увеличены на 54,7 млрд грн (по общему фонду на 50 млрд грн и по специальному фонду на 4,7 млрд грн).
"Теперь доходы проекта государственного бюджета на 2022 год (без трансфертов) ожидаются в сумме 1,31 млрд грн (в т. ч. общего фонда - 1,17 млрд грн и специального фонда - 141,016 млрд грн)", - говорится в сообщении.
Причины увеличения - учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах ВР, а также уточнение прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортированный природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду.
В частности, в проекте увеличили доходы по общему фонду за счет ряда налогов:
* налога на прибыль предприятий - 21,1 млрд грн;
* "внутреннего" НДС (с учетом бюджетного возмещения) - 13,3 млрд грн;
* "импортного" НДС - 6,5 млрд грн;
* рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата - 24,4 млрд грн;
* акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - 625 млн грн;
* акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - 2,1 млрд грн;
* платы за выдачу, продление, переоформление, выдачу дубликатов лицензий на пользование радиочастотным ресурсом - 1,5 млрд грн.
В то же время по общему фонду ожидается уменьшение:
* налога и сбора на доходы физических лиц - на 10,9 млрд грн;
* средств, перечисляемых НБУ в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" - на 10,9 млн грн (уточнение показателя согласно информации НБУ);
Сообщается, что по специальному фонду показатели только увеличивались, в частности:
* акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 931,4 млн грн;
* акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - 3,2 млрд грн;
* платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей - на 426,7 млн гривен.
Как отмечают аналитики, расходы проекта бюджета увеличены на 55,5 млрд грн (по сравнению с проголосованным вариантом проекта бюджета в первом чтении).
"Теперь общий план по расходам составляет 1521,2 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1351,1 млрд грн и расходы специального фонда - 170,1 млрд гривен", - добавляют в Центре.
Так, предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета, в частности:
* осуществление мер, направленных на социальную поддержку в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, приведших к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования - 3 млрд грн;
* финансирование общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022 - 2026 годы" - 1 млрд гривен;
* повышение заработной платы медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения - дополнительные 2 052,6 млн грн;
* цифровизацию (Национальная программа информатизации, электронное управление) - 1,9 млрд грн;
* реализацию проекта "Президентский университет" - 400 млн грн;
* обеспечение подготовки инфраструктуры к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования - 50 млн грн;
* увеличение количественного состава судей местных и апелляционных судов (Государственная судебная администрация Украины) - 500 млн грн;
* подготовки к проведению Всеукраинской переписи населения - 415,6 млн грн;
* строительство железно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский - Дарница - 706 млн грн
* обеспечение надлежащих условий въезда и выезда лиц на временно оккупированные территории Украины - 204 млн грн;
* стимулирование развития индустриальных парков - 400 млн грн.
В законопроекте ко 2 чтению общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрено в объеме 323,1 млрд грн (общий фонд - 253,98 млрд грн, специальный фонд -12,7 млрд грн, другие - 56,5 млрд грн) или 6 % ВВП.
Чего ждать в следующем году от бюджета? ЭП рассказывала об этом в статье: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса
Напоминаем:
Сообщалось, что государственный бюджет на 2022 год планируется рассмотреть в зале Верховной Рады в четверг, но правительство только в среду сможет передать его в парламент.
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.
Согласно Регламенту (ст.157 ч.1), Верховная Рада рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. После этого правительство должно до 3 ноября вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных выводов.
Голосование бюджета во втором чтении бюджет завершается не позднее 20 ноября после обработки комитетом.
В то же время ВР сняла с рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия бюджета-2022.
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