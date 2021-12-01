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Минимальная пенсия в Украине выросла на 80 гривен
10:06 01.12.2021 |
С 1 декабря 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Это второе повышение за этот год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете Украины на 2021 год.
Всего же минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%. В то же время НБУ прогнозирует более значительный рост цен - на 9,6%.
Напомним, обычно минимальная пенсия повышается дважды в год - в июле и декабре. Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 декабря 2020 года. Всего же за 2020 год минимальная пенсия выросла на 8% - с 1638 грн до 1769 грн. Инфляция в прошлом году составила 5,0%.
Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.
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