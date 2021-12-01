В Украине выросла «минималка»: вместе с ней – и ЕСВ для физлиц-предпринимателей

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн - вместе с "минималкой" увеличился и размер минимального страхового взноса ЕСВ.

Повышение зарплаты предусмотрено законом Украины о госбюджете-2021.

С 1 января 2021 года "минималка" составляла 6000 грн.

Сначала повышение минимальной зарплаты до 6500 грн планировалось на июль этого года, но его перенесли на декабрь - из-за предостережений относительно потенциальных "инфляционных опасностей".

Ранее в Налоговой напомнили, что повышение размера "минималки" повлияет на ряд показателей.

Так, увеличится размер минимального страхового взноса ЕСВ в месяц с зарплаты работников и доходов ФЛП (за себя), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства.

С 1 декабря это будет 1430 гривен. "Ведь минимальный размер единого взноса в месяц рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты (от 6500 гривен)", - объяснили в ГНС.

Максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц с 1 декабря составит 97500 гривен.

А максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц с 1 декабря увеличится до 21 450 гривен.

Начиная с декабря 2021 года, за себя ФЛПы платят по итогам IV квартала 2021 года до 19 января 2022 года. Квартальная сумма будет составлять 4070 гривен.

В налоговой декларации за 2021 год нужно будет указать изменение размера ЕСВ: с 1 по 11 месяц в размере 1320 грн, в 12 месяце - 1430 грн.

ФЛП будет подавать одну декларацию (о едином налоге и о ЕСВ), а не две отдельные - в ее составе будет отдельный отчет по ЕСВ.

Напомним:

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

В Минфине добавили, что с учетом макроэкономического прогноза, заложенного в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться:

* 01.01.2021 - 6000 грн

* 01.12.2021 - 6500 грн

* 01.10.2022 - 6700 грн

* 01.01.2023 - 7176 грн

* 01.01.2024 - 7665 грн.