Украина и Франция подписали контракт на строительство пяти кораблей в Николаеве





Украина и Франция подписали контракт на строительство пяти кораблей для нужд Госпогранслужбы, производство которых будет сосредоточено в Николаеве.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

«30 ноября между французской судостроительной компанией ОСЕА и украинской компанией НИБУЛОН был подписан контракт о строительстве пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве», - говорится в сообщении.

В общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами.

Реализация такого проекта стала возможной благодаря подписанию в 2019 году рамочного межправительственного соглашения между Украиной и Францией. В целом, она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.

«В рамках этого проекта для Украины был важным вопрос локализации и привлечения к производству украинских компаний. По результатам соглашения, мы сможем не только создать мощный флот для ГПСУ, но и поднять потенциал наших компаний на европейский уровень. Как результат для французских коллег, они откроют для себя Украину еще больше и будут уверены в нашей надежности как партнеров в бизнесе», - сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров. Соглашение подписали представители двух судостроительных компаний. С украинской стороны заместитель генерального директора по экономике Общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «НИБУЛОН» Богдан Музыка, а с французской - директор ОСЕА по закупкам Гонзак Деланой.

Ожидается, что все пять кораблей будут спущены на воду с Николаевского завода до конца 2023 года.

После того как представители французской компании провели изучение украинских предприятий, они выяснили, что Украина производит одни из лучших в мире надувных лодок с жестким корпусом - марки Brig. В будущем этими лодками будут укомплектованы 20 судов для Государственной пограничной службы Украины. После работы на украинском рынке ОСЕА решила базово комплектовать свои суда украинскими надувными лодками. Кроме заказа МВД французская компания уже обсуждает подписание двух крупных контрактов на производство кораблей в новой комплектации с украинскими лодками Brig.

Как сообщал Укринформ, американский сухогруз Осеан Grant, прибывший 23 ноября с катерами «Фастов» и «Сумы» на борту, предназначенных для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, пришвартовали к 35 причалу Одесского порта.