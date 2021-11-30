Тысяча для вакцинированных: воспользоваться средствами можна в течение четырех месяцев

Воспользоваться средствами в рамках программы по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии «єПідтримка» можно будет в течение четырех месяцев после дня поступления средств.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

«Главная идея программы «єПідтримка» - это о взаимопомощи государства, людей, бизнеса в условиях пандемии. Государство предоставляет совершеннолетним вакцинированным гражданам Украины возможность приобрести услугу и одновременно поддержать пострадавший от пандемии бизнес. Речь идет о поддержке легального бизнеса посредством стимулирования спроса», - отметила она.

По словам Новиковой, программа стартует 19 декабря и будет продолжаться в следующем году. Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев со дня поступления средств. Финансовые операции будут осуществляться банками-партнерами, обладающими надежными системами защиты платежей.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія». На втором этапе (по времени - третий квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

«Через приложение «Дія» гражданин, желающий принять участие в программе, будет проходить проверку на соответствие установленным критериям программы. Важно - если вы вакцинированы, лучше уже сгенерировать сертификаты о вакцинации, не ожидать старта программы. Участнику программы будет открываться виртуальный счет. Виртуальные счета - бесплатные, комиссий за обслуживание не будет», - уточнила замминистра.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. грн гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что инициатива - масштабная программа поддержки бизнеса. Он также заверил, что процесс получения денег теми, у кого есть «Дія», и теми, у кого нет, будет отличаться, но ни о ком не забудут.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, для выплат вакцинированным от коронавируса в этом году из госбюджета выделят 3 млрд грн, а в начале 2022 года - еще 3 млрд грн, но возможно расширение финансирования этой программы.