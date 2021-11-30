Гостаможслужба в этом году перечислила в бюджет ₴432 миллиарда

Государственная таможенная служба за январь-ноябрь 2021 года перечислила в государственный бюджет 432 млрд грн, что на 29 млрд грн больше планового показателя.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Гостаможслужбы.

"В общей сложности за январь-ноябрь этого года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 107% и перечислила в госбюджет 432 млрд грн (при запланированном показателе - 403 млрд грн)", - говорится в сообщении.

В частности, в ноябре 2021 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в бюджет Украины 49,8 млрд грн (при запланированных 43,2 млрд грн) и выполнила план на 115% или сверх плана перечислены 6,6 млрд грн.

Таким образом Гостаможслужба перевыполнила план за январь - ноябрь 2021 года на 29 млрд грн и перечислила: в общий фонд - 364 млрд грн и в специальный фонд - 68 млрд грн.

При этом за 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на 112 млрд грн или на 35%.

Как сообщал Укринформ, за январь-октябрь этого года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 106,3% и перечислила в госбюджет 382,4 млрд грн (при запланированном показателе - 360 млрд грн).