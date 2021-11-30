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Гостаможслужба в этом году перечислила в бюджет ₴432 миллиарда
17:18 30.11.2021 |
Государственная таможенная служба за январь-ноябрь 2021 года перечислила в государственный бюджет 432 млрд грн, что на 29 млрд грн больше планового показателя.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Гостаможслужбы.
"В общей сложности за январь-ноябрь этого года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 107% и перечислила в госбюджет 432 млрд грн (при запланированном показателе - 403 млрд грн)", - говорится в сообщении.
В частности, в ноябре 2021 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в бюджет Украины 49,8 млрд грн (при запланированных 43,2 млрд грн) и выполнила план на 115% или сверх плана перечислены 6,6 млрд грн.
Таким образом Гостаможслужба перевыполнила план за январь - ноябрь 2021 года на 29 млрд грн и перечислила: в общий фонд - 364 млрд грн и в специальный фонд - 68 млрд грн.
При этом за 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на 112 млрд грн или на 35%.
Как сообщал Укринформ, за январь-октябрь этого года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 106,3% и перечислила в госбюджет 382,4 млрд грн (при запланированном показателе - 360 млрд грн).
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