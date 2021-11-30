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НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу
16:10 30.11.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 октября 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные (НБУ).
По данным НБУ, четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,909 млрд долларов, из которых 4,672 млрд долларов - основная сумма долга, 1,237 млрд долларов - проценты.
До конца года Украина должна вернуть 144 млн долларов Международному валютному фонду, в т.ч. 58 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 5,925 млрд гривен нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.
НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу
Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за 2022 год должны выплатить 16,168 млрд долларов, в т.ч. в первом квартале - 4,634 млрд долларов, в третьем квартале - 5,089 млрд долларов.
Напомним, валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).
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