Финансовые новости
- |
- 30.11.21
- |
- 19:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ ухудшил ожидания по восстановлению экономики Украины
16:04 30.11.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составит около 3% после падения на 4,0% в прошлом году. Это хуже, чем прогноз за октябрь (3,1%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимира Лепушинского.
Как отметил Лепушинский, ожидания ухудшены по нескольким причинам.
"Первое - это худшие результаты первого полугодия, которые уже зафиксированы. Во-вторых, это карантинные ограничения, которые естественно будут ограничивать экономическую активность, особенно в секторе услуг. В-третьих, это высокая стоимость энергоносителей, которая будет отображаться на отдельных отраслях, в частности, в химические промышленности", - сказал он.
В качестве четвертого фактора Лепушинский назвал общемировые процессы, связанные с тем, что введенные карантинные ограничения вызвали нехватку комплектующих.
В НБУ прогнозируют, что экономика Украины в последующие годы будет расти темпами около 4%, добавил он.
Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозировал рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ахметов «минус», Косюк «плюс»: Рада приняла налоговый закон №5600
|Деньги на чужие крылья. Почему национальная авиакомпания Зеленского не спасет «Антонов»
|«Госпереворот» и дело Бутусова — как власть будет дальше повышать ставки: Интервью с директором УИБ Вадимом Денисенко
|История с Бутусовым и гаубицей. Какой диагноз можно поставить Офису Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Батькивщина» направит в КС представление о неконституционности «ресурсного» закона
|Тысяча для вакцинированных: воспользоваться средствами можна в течение четырех месяцев
|Гостаможслужба в этом году перечислила в бюджет ₴432 миллиарда
|НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу
|НБУ ухудшил ожидания по восстановлению экономики Украины
|Проект по списанию вагонов по возрасту не соответствует международным правилам бизнеса, - ICC Ukraine
Это интересно
|Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
|Основатель Twitter Джек Дорси покинет пост главы компании
|TSMC поручила часть процесса упаковки чипов сторонним компаниям
|Германия решила пересадить граждан на электромобили к 2030 году
|Tata Group построит в Индии завод по тестированию и сборке полупроводниковых изделий
|Bugatti выпустила штучное шампанское с охлаждаемым футляром
|Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых