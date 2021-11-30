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Проект по списанию вагонов по возрасту не соответствует международным правилам бизнеса, - ICC Ukraine
15:59 30.11.2021 |
Практика списания железнодорожных вагонов по возрасту, которую предлагает ввести Мининфраструктуры, не применяется в странах, соблюдающих международно признанные правила бизнеса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента ІСС Ukraine по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергея Сиволапа.
"Вопрос не в сроках эксплуатации (вагонов, - ред.), а исключительно в техническом контроле, который должен быть четко нормированным и строгим. Кроме того, нигде в мире, - я имею в виду в странах, которые соблюдают международно признанные правила бизнеса, - не используют такие ограничения для использования активов", - сказал Сиволап.
Он подчеркнул: основными причинами аварий на железной дороге является плохое техническое состояние путей и подвижного состава. И именно УЗ должен контролировать, чтобы на пути выходили исправные вагоны. Однако, по его словам, техническое состояние вагона совсем не определяется его возрастом.
"Есть вопрос, каким образом эти аварийные вагоны оказываются на пути - ведь именно подразделения УЗ дают разрешение на их использование. Кроме того, возникает вопрос, как связан возраст вагона с его состоянием - ведь аварийным может быть и тридцатилетний вагон, и даже пятилетний, если в нем, к примеру, возили металлолом", - объяснил Сиволап.
По его мнению, инициатива Мининфраструктуры, которая повлечет за собой списание более 50 тыс. вагонов по возрасту, недопустима в стране, декларирующей путь приобщения к цивилизованному миру бизнеса. Кроме того, принятие такого решения спровоцирует коллапс на рынке перевозок и окажет негативное влияние на экономику страны в целом.
"Мы осознаем, что следует заботиться о безопасности на железной дороге, не допускать аварийного подвижного состава на пути, загружать собственные производственные мощности. Но делать это следует пошагово и постепенно, не создавая коллапс на рынке перевозок", - отметил Сиволап.
Напомним, МИУ в рамках проекта "Большая стройка на УЗ" предлагает списать грузовые вагоны и построить новые на украинских вагоностроительных заводах. Стоимость проекта - более 100 млрд грн.
Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали "Антимеморандум" и призвали власти не допустить списания вагонов, ведь из-за этого проекта бизнес и УЗ потеряют миллиарды, а заработают на нем лишь несколько человек-владельцев вагоностроительных заводов.
Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, инициирующее Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для "Укрзализныци".
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