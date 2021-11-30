Прямые инвестиции в Украину: «рекордные за последние годы» или «низкие»?

Андрей Гмырин, доцент Университета государственной фискальной службы Украины / Экономическая правда

В последние годы я довольно часто анализирую тему инвестиционного климата в Украине и предлагаю собственные решения по его улучшению. Нужно признать, что наши чиновники регулярно дают повод для такого анализа. Недавно Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Совета НБУ Богдан Данилишин почти одновременно выступили с комментариями, касающимися эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. Правда, их оценки оказались противоречивы.

Итак, 6 ноября глава Кабмина сообщил со своей страницы в Фейсбуке о рекордном за последние годы объеме привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в течение 9 месяцев текущего года. А уже 9 ноября глава Совета НБУ назвал уровень иностранного инвестирования в украинскую экономику низким. Напомню, это позиции двух государственных деятелей самого высокого уровня.

Шмыгаль vs Данилишин: кому верить?

Анализ платежного баланса Украины за 9 месяцев 2021 года, размещенный на сайте Национального банка Украины, показал, что оба спикера опираются на одни и те же данные, но дают им собственное толкование.

К примеру, Богдан Данилишин заявляет, что "поступления иностранных инвестиций в Украину остаются низкими в 2021 году и не играют существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложении иностранной валюты на рынке".

В качестве аргументации он отмечает, что "без учета реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине, в размере $5,2 млрд., инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составили только $744 млн".

А "соответствующие прямые инвестиции в акционерный капитал (без учета реинвестированных доходов) лишь незначительно превысили объемы выплат прямым иностранным инвесторам из-за долговых инструментов ($0,5 млрд за 9 месяцев 2021 года) и, не считая кризисного 2020 года (+$474 млн за 9 мес.), были самыми низкими с 2014 года".

Богдан Данилишин пишет и о том, сколько средств иностранцы вывели из Украины в качестве доходов: "Более того, за 9 месяцев с начала 2021 года выплата доходов от прямых инвестиций в пользу нерезидентов составила около $11 млрд, из которых $5,2 млрд - выплачены дивиденды, $5,2 млрд - реинвестированные доходы, $0,6 млрд - процентные выплаты в пользу прямых иностранных инвесторов.

Кроме того, по портфельным инвестициям чистая выплата доходов в пользу иностранных инвесторов составила $2,2 млрд".

По сути, в сообщении г-на Данилишина говорится об оттоке средств из Украины.

Однако если мы углубимся в приведенные цифры, то увидим, что большая часть этих средств (а именно $5,2 млрд - дивиденды и отчисления из доходов и $0,6 млрд - проценты) связана с инвестициями прошлых периодов.

То есть, довольно большие суммы были проинвестированы в Украину в прежние годы. Зарубежный бизнес вложил их в реальный сектор экономики - поэтому страна получила новые рабочие места, повысила свой ВВП.

И теперь инвестор возвращает часть своих денег, заплатив в Украине все налоги, включая налог на репатриацию по ставке 15% (или иной, если это предусмотрено нормами международного договора, заключенного со страной нерезидента - получателя дохода).

В качестве резюме глава Совета НБУ советует Кабмину сосредоточиться на создании условий для привлечения как иностранных, так и внутренних инвестиций для развития инвестиционно-направленной модели экономики Украины.

А теперь рассмотрим цифры, которыми оперирует Денис Шмыгаль в своем сообщении: "За ІІІ кварталы 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы - сальдо ПИИ составило $4,8 млрд.

Для сравнения, за весь 2017 год было $3,7 млрд, а за весь 2018 - $4,5 млрд. Значительная часть поступающих инвестиций - это реинвестиции".

То есть, по итогам трех кварталов разница между инвестициями, направленными в Украину нерезидентами (почти $5,5 млрд) и инвестициями, сделанными украинскими резидентами за границу ($0,6 млрд), составила $4,8 млрд.

Именно на столько иностранные инвесторы увеличили свои активы в Украине за 9 месяцев 2021г.

По словам господина Шмыгаля, "объем иностранных инвестиций с начала года уже превысил показатель привлечения прямых иностранных инвестиций в 2018 году ($4,5 млрд) и 2017 году ($3,7 млрд)".

Но действительно ли динамика настолько положительная, как об этом отчитывается глава правительства?

Непредвзятая статистика свидетельствует: в 2020 году Украина имела отрицательный баланс прихода и оттока иностранных инвестиций на уровне $0,1 млрд. В 2019 году этот баланс был в пользу ПИИ - $5,2 млрд. То есть, сейчас мы только приближаемся к показателям 2-летней давности.

Интересно, что вывод Премьера созвучен с пожеланиями главы Совета НБУ: "Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики - это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине".

Положительная тенденция

Чтобы понять, какова динамика иностранного инвестирования в Украине, сравним статистические данные нескольких последних лет.

В течение других лет мы наблюдаем постоянный рост ключевых показателей - сальдо ПИИ и непосредственно инвестиционных капиталовложений из-за рубежа в Украину. И, судя по имеющимся тенденциям, 2021 год не станет исключением.Показатели прошлого 2020 года нас не должны пугать, поскольку именно тогда украинская и мировая экономика испытали наибольший удар пандемии COVID-19.

Впрочем, я советовал бы обратить внимание на определенные особенности, которые отличают нынешнюю ситуацию от ситуации предыдущих лет. А именно:

* сокращение объемов "новых" инвестиций;

* отток иностранных инвесторов (ОВГЗ и другие займы);

* значительный прирост вложений украинских инвесторов в иностранные облигации и займы.

Следует также отметить значительный прирост реинвестирования доходов, полученных нерезидентами - $5,2 млрд за 9 месяцев 2021 года, что значительно выше, чем за любой другой год из последних 5-ти.

Другими словами, инвесторы вложили деньги в нашу экономику, заработали деньги и решили оставить их в Украине в качестве новых инвестиций. Это - положительный знак.

Размышляя над тем, какого уровня в дальнейшем смогут достичь прямые иностранные инвестиции, не стоит забывать и об украинских реалиях.

Ведь значительная часть "иностранных инвестиций" в Украину по факту являются "внутренними" инвестициями, структурированными через иностранные юрисдикции по местонахождению штаб-квартир холдинговых компаний и корпораций.

И все же в последние несколько лет мы наблюдаем положительную динамику показателей ПИИ. Это факт.

Не стоит преувеличивать успех

В то же время, я бы не преувеличивал этот успех, особенно, если оценивать его на фоне экономик других стран - в частности, наших соседей и конкурентов.

Следует напомнить, что по уровню инвестиционной привлекательности Украина (58 место) еще год назад существенно уступала Чехии (25), Эстонии (27), Литве (31), Польше (32). Впереди нас были Венгрия (30), Румыния (35), Россия (37) и Казахстан (52). В рейтинге Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index мы находились между Оманом (57) и Уругваем (59).

Да, за 8 лет мы поднялись на 10 позиций, однако до сих пор уступаем странам бывшего соцлагеря, которые в свое время имели равные с нами стартовые условия. Положительная динамика показателей ПИИ не должна нас успокаивать.

Следует учитывать данные по инвестиционной привлекательности страны в отраслевом разрезе, по тому или иному направлению, типу и объему инвестиций.

И здесь я полностью согласен с вышеупомянутыми должностными лицами относительно необходимости улучшения инвестиционного климата в Украине.

Государство должно действовать последовательно: соблюдать обещания относительно либерализации налоговой системы, не менять в угоду кому-то и ради временных бонусов "правила игры" для бизнеса, снижать уровень коррупции в государственных органах - в частности, судах.

Тогда можно будет говорить о создании новых и расширении имеющихся видов предпринимательства, создании дополнительных рабочих мест, росте ВВП и увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Не могу не упомянуть в контексте "инвестиционной" темы решение Совета директоров Международного валютного фонда от 22 ноября предоставить Украине второй кредитный транш - $700 млн.

Очевидно, пересмотр программы stand-by означает, что Украина получит от МВФ и следующие транши на общую сумму свыше $2 млрд.

С одной стороны, это положительный сигнал для иностранных инвесторов (с Украиной можно работать), с другой - не будем забывать, что таким образом мы увеличиваем долговые обязательства перед международными финансовыми партнерами.

Не хотелось бы думать, что улучшение отношений с МВФ будет толкать Кабмин к ослаблению работы с внутренними инвесторами в плане реализации ОВГЗ.