На портале Дія.Бізнес начал работать финансовый маркетплейс

На портале по развитию предпринимательства Дія.Бізнес заработали маркетплейс финансовых продуктов и платформа инпакт-инвестирования.

Как сообщает корреспондент Укринформа, презентация новых функций портала прошла 29 ноября.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан во время презентации рассказала, что маркетплейс финансовых продуктов - это отдельный модуль портала Дія.Бізнес, на котором собрана вся информация о финансовых возможностях и программах доступных для предпринимателей в Украине. Через сайт можно не только узнать о программе, но и напрямую обратиться в реализующее ее учреждение.

По словам Ионан, на портале собрана информация о более чем 60 государственных, международных и банковских финансовых программах для предпринимателей. На Дія.Бізнес доступен также большой блок, посвященный финансовой грамотности для предпринимателей.

Замминистра отметила, что с 29 ноября на портале работает платформа для привлечения инпакт-инвестиций. Она рассказала, что эта платформа полезна тем предпринимателям, которые ведут свой бизнес в соответствии с целями устойчивого развития ООН.

"На Дія.Бізнес предприниматели смогут оценить свою готовность к привлечению инпакт-инвестиций и подать заявку для этого. Потенциальные инвесторы с помощью платформы будут иметь возможность инвестировать в конкретный проект", - сказала чиновник.

Ионан также добавила, что на портале Дія.Бізнес в декабре появится инструмент, позволяющий анализировать состояние украинского бизнеса в режиме реального времени на основе открытых данных. В частности, в отдельном разделе будет собрана информация о количестве предпринимателей в определенном регионе, за определенный период времени и определенной индустрии. Также в разделе будет собираться информация о государственных проверках.

Дія.Бізнес - это национальный проект по развитию предпринимательства, инициированный Министерством цифровой трансформации Украины. В рамках проекта Дія.Бізнес функционирует веб-сайт для потенциальных и действующих предпринимателей и работают офлайн-центры поддержки предпринимателей. На сайте можно получить более 60 видов бесплатных онлайн-консультаций, пройти обучение в Национальной онлайн-школе для предпринимателей, получить актуальные новости о возможностях для развития бизнеса, а также воспользоваться большим количеством цифровых сервисов.

В 2020 году были открыты центры поддержки предпринимателей в Харькове и Николаеве, а также центр для студентов и будущих предпринимателей в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В 2021 году планируется открытие от 7 до 14 новых центров поддержки предпринимателей Дія.Бізнес в разных городах Украины