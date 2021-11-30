Главного бухгалтера Госрезерва назначили временным руководителем агентства

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственного агентства резерва на начальника управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета - главного бухгалтера агентства Лидию Казасскую. Об этом говорится в распоряжении от 29 ноября.

Другим распоряжением Кабмин уволил с должности заместителя главы Госрезерва Никиту Барабаша, исполнявшего обязанности главы агентства - в связи с переходом на другую работу.

Также правительство распоряжением №1518-р признало утратившим силу распоряжение от 20 октября 2021 года о временном возложении на Барабаша исполнения обязанностей главы Госрезерва.

Барабаша назначили заместителем председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства сроком на 5 лет.