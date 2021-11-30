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В Бюро экономической безопасности сейчас трудоустроены 214 человек из 700 необходимых - директор
23:08 29.11.2021 |
В Бюро экономической безопасности, целью которого является противодействие экономическим правонарушениям, трудоустроено 214 работников - это более 30% от численности центрального аппарата. Часть из них получает зарплату более чем 42 тыс. гривень.
Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщил глава БЭБ Вадим Мельник.
"Бюро экономической безопасности - это новый орган исполнительной власти, который будет останавливать криминальные проявления во всех сферах экономики. Его особенность в том, что он аналитический, а не силовой. То есть залогом эффективной работы БЭБ являются высококачественная аналитическая составляющая и новейшие технологии, которые помогут в борьбе с экономическими правонарушениями", - рассказал он.
По словам Мельника, на сегодняшний день из 700 необходимых работников уже набрано 214 человек, что составляет более 30% от количества центрального аппарата БЭБ. В частности, на 26 административных должностей поступило 4 тыс. заявок (153 человека на 1 место), а должностей аналитиков и детективов - около тысячи (13 человек на 1 место).
В настоящее время все прошедшие отбор трудоустроены с испытательным сроком на 6 месяцев; за это время будет проведена спецпроверка, по результатам которой решится вопрос о дальнейшей их работе.
Кроме того, до начала 2022 года планируется избрать руководителей региональных подразделений, которые, в свою очередь, найдут работников уже в областях. В целом, до конца февраля планируется укомплектовать 30% штата всех региональных подразделений.
Желающим трудоустроиться в БЭБ нужно сдать специальные тесты в Киеве и пообщаться со специалистами, которые проверят их IQ, уровень мотивации и добропорядочности.
По словам руководителя БЭБ, заработная плата лиц, находящихся на административных должностях в Бюро, составляет более 25 тыс. грн, в то время как аналитиков и детективов - от 42 тыс. грн до 60-65 тыс. грн в месяц. По мнению Мельника, такая зарплата поможет более жестко выбирать работников, которые будут эффективно противодействовать экономическим преступлениям.
"На сегодняшний день уже запущена процедура доступа детективов к Единому реестру досудебных расследований, также сотрудничаем с разными структурами по подключению БЭБ к базам данных, в частности СНБО. Также вскоре состоится запуск офиса эффективного взаимодействия с бизнесом", - отметил Мельник.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 24 ноября издал распоряжение о начале работы Бюро экономической безопасности. В распоряжение БЭБ правительство передало помещение по ул. Шолуденко, 31 в Киеве.
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