Уровень теневой экономики за год не изменился: все те же 31% ВВП – Минэкономики

Уровень теневой экономики в первом полугодии 2021 года составлял 31% от официального ВВП и не изменился по сравнению с январем-июнем прошлого года. Об этом сообщает министерство экономики.

Стабильность уровня теневой экономики является следствием прежде всего приспособления предприятий к работе в сложных условиях карантинных ограничений, а также их переключения на новые схемы ухода в тень, объясняют в министерстве.

Тенденция к росту тенизации экономики формируется, в первую очередь, в условиях неблагоприятного инвестиционного и бизнес-климата в стране.

В то же время, позитивные ожидания относительно условий деловой активности, а также результатов вводимых правительством реформ стимулируют население и компании к расширению деятельности в легальном секторе.

Однако создание благоприятных условий и эффективной институциональной среды тормозится непреодолимыми системными факторами.

Среди таких факторов министерство отмечает низкий уровень защиты прав собственности, в том числе интеллектуальной, низкий уровень ликвидности фондового рынка, несовершенство судебной системы, высокий уровень коррупции и наличие неподконтрольных территорий.

Постоянное изменение источников тенизации деятельности требует постоянного усовершенствования как методов выявления и преодоления этого явления, так и методов оценки его уровня, уверены в министерстве.