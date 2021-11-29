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Импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 40 процентов
19:46 29.11.2021 |
За три квартала текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 471,6 тыс. шт. легковых автомобилей, что является рекордным уровнем для такого периода времени, сообщает Укравтопром. По сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года импорт легковушек вырос на 40 процентов и был оценен таможней почти в 3,3 млрд долларов США.
Вследствие активной легализации так называемых евроблях более 82% в этом объеме составили машины бывшие в эксплуатации, импорт которых продемонстрировал 38 процентный рост в годовом исчислении.
В то же время импорт новых автомобилей увеличился на 49 процентов, за девять месяцев в Украину было ввезено 82 тыс. новых легковых иномарок. Закупка новых авто обошлась импортерам в 1,6 млрд.
Впервые в поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая. За 9 месяцев из КНР в Украину завезли 18144 авто.
Далее следуют Япония и Румыния, откуда в страну прибыло 17338 и 8371 новых машин соответственно.
Наибольшее количество автомобилей с пробегом, растаможенных с января по сентябрь, прибыли в Украину из Германии - 98,4 тыс. шт.
На втором месте США, откуда импортировали 59062 подержанных легковых авто.
На третьем месте Польша - 38061 машина.
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