Импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 40 процентов

За три квартала текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 471,6 тыс. шт. легковых автомобилей, что является рекордным уровнем для такого периода времени, сообщает Укравтопром. По сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года импорт легковушек вырос на 40 процентов и был оценен таможней почти в 3,3 млрд долларов США.

Вследствие активной легализации так называемых евроблях более 82% в этом объеме составили машины бывшие в эксплуатации, импорт которых продемонстрировал 38 процентный рост в годовом исчислении.

В то же время импорт новых автомобилей увеличился на 49 процентов, за девять месяцев в Украину было ввезено 82 тыс. новых легковых иномарок. Закупка новых авто обошлась импортерам в 1,6 млрд.

Впервые в поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая. За 9 месяцев из КНР в Украину завезли 18144 авто.

Далее следуют Япония и Румыния, откуда в страну прибыло 17338 и 8371 новых машин соответственно.

Наибольшее количество автомобилей с пробегом, растаможенных с января по сентябрь, прибыли в Украину из Германии - 98,4 тыс. шт.

На втором месте США, откуда импортировали 59062 подержанных легковых авто.

На третьем месте Польша - 38061 машина.