Цены на строймонтажработы в Украине в октябре возросли на 19,6% – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в октябре 2021 года возросли на 19,6% по сравнению с октябрем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве- на 16,1%, в нежилом – на 19,7%, в инженерном – на 21,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых, нежилых зданий и инженерных конструкций возросла на 1,8%, 1,5% и 1,7% соответственно.

С начала года рост цен на стройработы составил 17,7%, добавил Госстат.

Как сообщалось, в 2020 году цены на строймонтажработы в Украине возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019-м – на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.