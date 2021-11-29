Задолженность по зарплате в Украине в октябре-2021 возросла на 0,1% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем увеличилась на 0,1%, с начала года возросла на 53,4% и к 1 ноября составила 4,007 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По ее данным, на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 года, сумма задолженности по зарплате на эту же дату составила 158,5 млн грн.

Как сообщило статведомство, рост задолженности по выплате зарплаты в октябре-2021 года наблюдался в Закарпатской (на 30,5%), Запорожской (на 19,7%), Донецкой (на 14,0%), Херсонской (на 8,3%), Винницкой (на 6,5%), Тернопольской (на 6,0%), Ривненской (на 5,9%), Киевской и Черниговской (на 5,0%), Луганской (на 4,4%), Харьковской (на 6,5%), Черкасской (на 4,3%), Ивано-Франковской (на 4,2%), Житомирской (на 1,9%), Николаевской (на 1,8%) областях.

При этом сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Черновицкой (на 25,9%), Львовской (на 14,9%),Кировоградской (на 4,8%), Одесской (на 3,4%), Полтавской (на 2,9%), Днепропетровской (на 1,9%), Сумской (на 1,2%), Хмельницкой (на 0,9%), Волынской (на 0,4%) областях, а также в Киеве (на 20%).

Госстат уточнил, что в отраслевом разрезе в октябре 2021 года задолженность по выплате зарплаты возросла в сфере временного размещения и организации питания на 23,3% (до 2,258 млн грн), в здравоохранении - на 22,5% (до 152,891 млн грн), в сфере финансовой и страховой деятельности – на 16% (до 6,454 млн грн), в госуправлении и обороне – на 11,6% (до 6,327 млн грн), в сфере искусства, спорта и отдыха - на 6,1% (до 2,061млн грн), в строительстве – на 5,9% (до 94,018 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций – на 4,6% (до 16,474 млн грн), в оптовой и розничной торговле - на 3,4% (до 35,503 млн грн), сельском хозяйстве - на 2,3% (до 56,246 млн грн), предоставлении других видов услуг – на 2,2% (до 2,546 млн грн), в сфере операций с недвижимостью - на 0,8% (до 37,408 млн грн).

При этом в образовании задолженность по зарплате сократилась на 26,1% (до 12,697 млн грн), в сфере административной деятельности – на 3,3%, (до 16,879 млн грн), предприятиях транспорта – на 3,2% (до 213,535 млн грн), в сфере профессиональной и научной деятельности – на 1,2% (до 286,889 млн грн), в промышленности – на 0,7% (до 3,064 млрд грн),

Официальный курс на 29 ноября – 27,1033 грн./$1.