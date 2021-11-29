Правоохранители разоблачили более 10 нелегальных товарных бирж, которые действовали в разных областях Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальная полиция.

В начале октября в Департамент стратегических расследований Национальной полиции обратилась Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку относительно незаконной деятельности отдельных товарных бирж, которые вопреки установленным законодательством нормам осуществляли профессиональную деятельность по организации торговли продукцией без получения лицензии.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции обнаружили в разных областях Украины более 10 товарных бирж, которые работали незаконно, в частности без законных оснований проводили на своих площадках торги лесопродукцией.

"Все полученные средства от проведения операций шли исключительно в "карман" владельцам", - отметили в Нацполиции.

На основании постановлений суда правоохранители провели санкционированные обыски в офисах товарных бирж на территории Винницкой, Сумской, Волынской, Житомирской, Ривненской, Львовской, Закарпатской областей и в Киеве.

В результате обысков полицейские изъяли хозяйственную документацию, печати, черновые записи и деньги, а также наложили аресты на счета товарных бирж.

Уголовное производство открыто по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал Укринформ, 24 ноября стало известно, что в Николаевской области правоохранители прекратили деятельность сети подпольных автозаправочных станций.