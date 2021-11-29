Хуже, чем ожидалось: в Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины только на 3%

В Министерстве экономики ожидают, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2021 году вырастет на 3,0% после падения в 2020 году на 4,0%. В следующем году также ожидается замедление.

Об этом говорится в ответе Минэкономики на запрос РБК-Украина.

"Ожидаются несколько более низкие темпы роста ВВП и в этом и в следующем году. Рост ВВП по итогу 2021 года ожидается на уровне 3%. Соответственно из-за изменения базы прогнозных расчетов и уточнения отдельных предположений прогноза необходима определенная корректировка прогноза отдельных показателей и на 2022 год", - говорится в документе.

Как отметили в министерстве, ситуация в экономике в текущем году, преимущественно, характеризуется признаками постепенного восстановления. Почти все виды экономической деятельности демонстрируют рост по сравнению с 2020 годом. По расчетам Минэкономики на базе квартальных данных Госстата объем ВВП за 9 месяцев 2021 года увеличился на 2,1% по сравнению с 9 месяцами 2020 года.

"Впрочем, такой рост не превышает уровень падения, который наблюдался в аналогичном периоде прошлого года, что еще раз подтверждает разную степень адаптации отдельных видов экономической деятельности в условиях функционирования внутри страны и разную реакцию на изменения в мировом пространстве", - говорится в ответе.

В министерстве также отметили, что пока текущая социально-экономическая ситуация остается довольно изменчивой, а распространение в мире новой волны мутировавшего штамма коронавирус конце 2021 года и, соответственно, усиление противопандемических мер, продолжает давить на восстановление экономик мира и Украины и дает основания "ожидать затягивания процесса восстановления экономики Украины, в частности как минимум в первой половине следующего года".

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2021 год заложен официальный прогноз, разработанный Минэкономики и утвержденный правительством - рост ВВП на 4,6%. Этот прогноз не менялся.