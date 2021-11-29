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На портале «Дия» запустили услугу оформления и перерасчета пенсии
14:59 29.11.2021 |
Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-услугу по оформлению и перерасчету пенсии на портале государственных услуг "Дия".
"Чтобы вы получили услугу легко, мы максимально автоматизировали процессы. Сократили количество документов, полей для заполнения, время ожидания... Теперь вы сможете за 15 минут на портале "Дия" заполнить заявление на назначение или перерасчет пенсии и подписать его КЭП. Все остальные данные подтянутся автоматически", - написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.
По его мнению, в условиях пандемии эта услуга очень важна, поскольку призвана помочь людям старшего возраста избежать лишних контактов в очереди и сохранить здоровье.
Справки ОК-5 и ОК-7 о трудовом и страховом стаже, выписку из реестра застрахованных лиц и справку о доходах пенсионера можно также получить онлайн - через портал "Дия", добавил вице-премьер.
По данным Минцифры, ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии.
Для того, чтобы воспользоваться услугой на сайте "Дии", нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку. Заявление сделано в форме анкеты, где следует отвечать "да" или "нет".
Кроме того, как сообщил Федоров на своей странице в Facebook, упрощается и оформление субсидии.
"Раньше, чтобы оформить субсидию, нужно было идти в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг), заполнять заявление, приносить кучу бумажек или даже ехать в райцентр. Сейчас достаточно подать заявление на портале "Дия" и подписать своим КЭП. 30 мин на заполнение заявления в удобное для вас время. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов ЖКХ будет продолжаться автоматически, если у вас в течение года ничего не изменилось", - отметил он.
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