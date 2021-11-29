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Украина получит €200 миллионов на обновление общественного транспорта - Минфин
13:46 29.11.2021 |
Украина получит 200 млн евро кредитных средств от международных финансовых организаций в рамках реализации проекта "Городской общественный транспорт Украины II".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Укринформ.
«Мы видим повышенный интерес местных громад к участию в таких проектах и предлагаем дальнейшее расширение инструментария для развития городской мобильности. Вкладывая деньги в развитие общественного транспорта и его инфраструктуры, мы стимулируем экономическое развитие нашей страны, создавая новые рабочие места на машиностроительных предприятиях, а также обеспечиваем развитие экологически чистого отечественного общественного транспорта. Это является хорошей возможностью для городских властей повысить качество жизни для граждан», - отметил заместитель министра финансов Александр Кава.
В настоящее время в Украине реализуются проекты развития городского общественного транспорта, которые финансируются за счет кредитных средств от международных финансовых организаций. За время реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта «Городской общественный транспорт Украины І» были заключены контракты на поставку более 90 единиц современных троллейбусов и около 42 единиц современных трамвайных вагонов для городов - участников проекта.
В Верховной Раде 18 ноября 2021 года был зарегистрирован проект закона о ратификации Финансового соглашения «Городской общественный транспорт Украины II».
В рамках данного соглашения предусмотрено предоставление Украине займа в размере 200 млн евро. Данные средства будут направлены на приобретение новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро. Кроме того, в рамках реализации проекта предполагается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий и другие работы в Черкассах, Белой Церкви, Каменском, Днипре, Львове, Кременчуге и Запорожье.
Средства для закупки подвижного состава городского общественного транспорта будут распределены среди городов Украины, которые стали участниками данного проекта, а именно: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днипро, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса, Черновцы и другие.
«Принятие закона о ратификации данного финансового соглашения является достаточно важным шагом, который предоставит Украине правовые основания для дальнейшей реализации проекта. Если закон будет принят до конца 2021 года, то со следующего года мы ожидаем подписание первых контрактов на поставку нового экологически безопасного общественного транспорта для городов Украины», - сказал Кава.
Как сообщалось, в рамках проекта «Городской общественный транспорт в Украине I» распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2016 года одобрено привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в объеме 200 млн евро. В проект были включены 11 городов Украины: Киев, Харьков, Луцк, Одесса, Львов, Запорожье, Сумы, Ивано-Франковск, Николаев, Тернополь, Чернигов.
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