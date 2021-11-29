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Совокупный долг Украины снизился в октябре
10:40 29.11.2021 |
Государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре уменьшился на 6,92 млрд грн, в долларовом эквиваленте вырос на 0,61 млрд долларов.
Об этом известно из данных Министерства финансов.
Таким образом, совокупный долг страны в гривне сократился на 0,3%, а в долларе - вырос на 0,06%.
На 31 октября государственный и гарантированный государством долг составил 2,44 трлн. грн., или 92,63 млрд долларов. Из этой суммы более половины (57,9%) составляет внешний долг - 1,41 трлн.
Государственный долг Украины на конец октября составил 2,2 трлн. грн (88,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 82,20 млрд долларов.
Из этой суммы, внешнего госдолга - 1,2 трлн грн (48,61% от общей суммы совокупного долга), или 45,02 млрд долларов. Внутренний долг составил 978,60 млрд. грн. (40,13%), или 37,17 млрд. долларов.
Гарантированный государством долг составляет 274,66 млрд грн (11,26%) или 10,43 млрд долларов, в том числе. Из этой суммы внешний долг составляет 227,5 млрд грн (9,33% совокупного), или 8,64 млрд долларов.
В течение месяца гривня укреплялась. Курс на 1 октября составил 26,62 за доллар, на 31 октября - 26,33 гривни.
Также в октябре Минфин провел 15 аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма, в результате чего привлек в бюджет 22,15 млрд грн.
Кроме того, 25 октября Еврокомиссия перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи по причине пандемии.
Наибольшая часть совокупного долга Украины сконцентрирована в гривне (37,19%) и долларе (35,18%). Также 13,42% Украина должна погасить в евро, еще 13,65% - в СДР.
Напоминаем:
Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в следующем году на 17,91 млрд грн - до 456,4 млрд грн.
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец сентября 2021 составил 2 445,52 млрд грн (92,02 млрд долл. США) - за месяц долг уменьшился на 39,8 млрд грн в гривневом эквиваленте и на 510 млн долл. в долларовом.
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