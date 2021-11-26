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Бюро экономической безопасности получило здание
17:42 26.11.2021 |
Кабинет министров Украины выделил для Бюро экономической безопасности (БЭБ) здание из сферы управления Государственной налоговой службы, говорится в распоряжении правительства.
Согласно распоряжению Кабмина №1508 от 24 ноября, правительство передало БЭБ здание в Киеве по улице Шолуденко, 31 общей площадью 7682,6 квадратных метров.
Центральный аппарат БЭБ сформирован более чем на 30% его граничной кадровой численности.
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