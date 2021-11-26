Финансовые новости
- |
- 26.11.21
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Транспортные предприятия Украины за 10 мес. увеличили перевозку грузов на 3,9% - Госстат
17:18 26.11.2021 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-октябре 2021 года увеличили перевозку грузов на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 509,2 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 0,6% - до 238,8 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-октябре 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 258,4 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем в январе-октябре 2020 года. Автомобильным было перевезено 182,9 млн тонн (+17,5%), водным – 4,3 млн тонн (-3,6%), трубопроводным – 63,5 млн тонн (-19,9%), авиационным – 0,1 млн тонн (-4,8%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-октябре 2021 года:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-октябрю 2020 года
|млн т
|в % к январю-октябрю 2020 года
|Транспорт всего
|238782,5
|100,6
|509,2
|103,9
|железнодорожный
|147948,9
|102,8
|258,4
|103,0
|автомобильный
|38213,5
|109,5
|182,9
|117,5
|водный
|2445,4
|101,2
|4,3
|96,4
|трубопроводный
|49908,0
|89,2
|63,5
|80,1
|авиационный
|266,7
|109,5
|0,1
|95,2
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий о том, зачем Разумкова «выводят» во второй тур с Зеленским
|Плохой сигнал для президента: «Слуг народа» в Закарпатском облсовете выгнали в оппозицию
|«Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»
|Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бюро экономической безопасности получило здание
|СУГ в опте меняет вектор
|Транспортные предприятия Украины за 10 мес. увеличили перевозку грузов на 3,9% - Госстат
|Транспортные предприятия Украины за 10 мес. увеличили перевозку пассажиров на 4% - Госстат
|Цену недвижимости и земельных участков будут фиксировать в госреестре – Минюст
|Операторы задолжали 2 миллиарда за отобранный в октябре газ - ОГТСУ
Это интересно
|Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC
|Аккумуляторы на базе магния смогут хранить в два раза больше энергии, чем литиевые
|Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей
|СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда
|Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего
|Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
|Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой