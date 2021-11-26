Транспортные предприятия Украины за 10 мес. увеличили перевозку грузов на 3,9% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-октябре 2021 года увеличили перевозку грузов на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 509,2 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 0,6% - до 238,8 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-октябре 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 258,4 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем в январе-октябре 2020 года. Автомобильным было перевезено 182,9 млн тонн (+17,5%), водным – 4,3 млн тонн (-3,6%), трубопроводным – 63,5 млн тонн (-19,9%), авиационным – 0,1 млн тонн (-4,8%).



Грузовые перевозки в Украине в январе-октябре 2021 года: