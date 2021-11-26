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Транспортные предприятия Украины за 10 мес. увеличили перевозку пассажиров на 4% - Госстат
16:21 26.11.2021 |
Транспортные компании Украины в январе-октябре 2021 года перевезли почти 2,215 млрд пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-октябре 2021 года составил 53 млрд. пасс. км, что на 28,4% больше, чем в прошлом году.
По данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-октябре воспользовалось 69,4 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 20,8% больше, чем в январе-октябре-2020, а услугами автомобильного транспорта – 911,6 млн пассажиров (+1,1%).
Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 91,8% - до 8,2 млн чел.
Кроме того, по данным Госстата, за десять месяцев 2021 года трамваями воспользовалось 331,1 млн пассажиров (-5,8% к январю-октябрю-2020), метрополитеном – 399,3 млн (+18,9%), троллейбусами – 495,3 млн (+3,4%).
Водный транспорт за указанный период перевез 0,5 млн пассажиров (+72,5%)
Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.
Пассажирские перевозки в Украине в январе-октябре 2021г:
|Пассажирооборот
|Перевезено пассажиров
|млн пасс. км
|в % к январю-октябрю 2020 года
|млн пасс.
|в % к январю-октябрю 2020 года
|Всеми видами транспорта
|53048,9
|128,4
|2215,4
|104,0
|железнодорожным
|13488,2
|150,4
|69,4
|120,8
|автомобильным
|15673,3
|98,2
|911,6
|101,1
|водным
|5,7
|148,0
|0,5
|172,5
|авиационным
|15963,4
|180,6
|8,2
|191,8
|трамвайным
|1988,9
|94,2
|331,1
|94,2
|троллейбусным
|2889,3
|101,2
|495,3
|103,4
|метрополитенами
|3040,1
|118,4
|399,3
|118,9
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