Транспортные предприятия Украины за 10 мес. увеличили перевозку пассажиров на 4% - Госстат

Транспортные компании Украины в январе-октябре 2021 года перевезли почти 2,215 млрд пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-октябре 2021 года составил 53 млрд. пасс. км, что на 28,4% больше, чем в прошлом году.

По данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-октябре воспользовалось 69,4 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 20,8% больше, чем в январе-октябре-2020, а услугами автомобильного транспорта – 911,6 млн пассажиров (+1,1%).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 91,8% - до 8,2 млн чел.

Кроме того, по данным Госстата, за десять месяцев 2021 года трамваями воспользовалось 331,1 млн пассажиров (-5,8% к январю-октябрю-2020), метрополитеном – 399,3 млн (+18,9%), троллейбусами – 495,3 млн (+3,4%).

Водный транспорт за указанный период перевез 0,5 млн пассажиров (+72,5%)

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.



Пассажирские перевозки в Украине в январе-октябре 2021г:



