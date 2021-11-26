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Минэнерго утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год
15:43 26.11.2021 |
Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год, в котором предусмотрено увеличение производства электроэнергии на 2,5%, до 161 млрд кВт-ч.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Минэнерго.
В частности, в следующем году 52% электроэнергии в стране должна выработать атомная генерация - почти 84 млрд кВт-ч. При этом в январе-феврале 2022 года нагрузка на АЭС возрастет почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Объем возобновляемой энергетики в прогнозном балансе на 2022 год увеличили на 21% по сравнению с 2021 годом - до 15 млрд кВт-ч.
Тепловые электростанции в 2022 году должны выработать 42 млрд кВт-ч, ТЭЦ и когенерация - 9,8 млрд кВт-ч, ГЭС и ГАЭС - суммарно 8,6 млрд кВт-ч.
Отмечается, что на сегодняшний день основную нагрузку в энергосистеме Украины несет атомная генерация. По состоянию на 26 ноября из 15 атомных энергоблоков работают 13 с нагрузкой около 12 тыс. МВт.
Как сообщалось, за январь-октябрь 2021 года производство электроэнергии в Украине составило 127,722 млрд кВт-часов, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
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