Минэнерго утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год

Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год, в котором предусмотрено увеличение производства электроэнергии на 2,5%, до 161 млрд кВт-ч.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Минэнерго.

В частности, в следующем году 52% электроэнергии в стране должна выработать атомная генерация - почти 84 млрд кВт-ч. При этом в январе-феврале 2022 года нагрузка на АЭС возрастет почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Объем возобновляемой энергетики в прогнозном балансе на 2022 год увеличили на 21% по сравнению с 2021 годом - до 15 млрд кВт-ч.

Тепловые электростанции в 2022 году должны выработать 42 млрд кВт-ч, ТЭЦ и когенерация - 9,8 млрд кВт-ч, ГЭС и ГАЭС - суммарно 8,6 млрд кВт-ч.

Отмечается, что на сегодняшний день основную нагрузку в энергосистеме Украины несет атомная генерация. По состоянию на 26 ноября из 15 атомных энергоблоков работают 13 с нагрузкой около 12 тыс. МВт.

Как сообщалось, за январь-октябрь 2021 года производство электроэнергии в Украине составило 127,722 млрд кВт-часов, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го.