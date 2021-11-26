Кабмин переназначил Вернера главой Госстата на 5 лет

Кабинет министров переназначил Игоря Вернера главой Государственной службы статистики на пять лет, свидетельствует обнародованное на портале правительства распоряжение от 25 ноября №1504-р.

"Назначить повторно Вернера Игоря Евгеньевича главой Госстата с 10 декабря 2021 года сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", – указано в документе.

51-летний Вернер возглавляет Госстат с декабря 2016 года, а работает в учреждении с 2009-го. До этого около двух лет был начальником главного управления региональной статистики, в 2011-2014 годах занимал должность замдиректора департамента информатизации - начальника отдела информационных технологий Госстата, в 2009-2011 годах был замдиректора департамента информатизации - начальником отдела IТ-ведомства.

Помимо этого распоряжением от 25 ноября 2021 года Кабмин уволил Евгения Олейникова с должности замглавы Государственной налоговой службы (№ 1502-р). Ранее сообщалось, что врио главы ведомства назначен замглавы Михаил Титарчук.