Рост в 170%: Госстат показал скачок прибыли большого и среднего бизнеса с начала года

Прибыль больших и средних предприятий Украины в январе-сентябре выросла на 170% по сравнению с тремя кварталами 2020 года до 702 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Убытки предприятий выросли на 36% до 115 млрд грн за отчетный период.

Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий составил 587 млрд грн прибыли за три квартала. В 2020 году данный показатель составлял 93,3 млрд грн.

Доля убыточных предприятий сократилась до 22,9% по сравнению с 34,8% в январе-сентябре прошлого года.

На рост прибыли предприятий повлияло увеличение финансирования капитальных расходов из госбюджета, в частности на дорожное хозяйство, что также способствовало оживлению строительства.

Устойчивый потребительский спрос и низкая база сравнения обусловили высокие темпы роста производства добавленной стоимости в торговле, транспорте и секторе услуг.