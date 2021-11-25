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Дефицит госбюджета в октябре составил 14,6 млрд грн - Госказначейство
18:53 25.11.2021 |
Дефицит государственного бюджета в октябре 2021 года составил 14,635 млрд грн, тогда как госбюджет в январе-октябре сведен с дефицитом 54,43 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).
Согласно им, общий фонд в октябре сведен с дефицитом почти 14,26 млрд грн, тогда как дефицит общего фонда за десять месяцев составил 54,86 млрд грн.
Как указало Госказначейство, заимствования в минувшем месяце составили почти 43 млрд грн, в том числе внешние - почти 20,8 млрд грн. В целом за 10 месяцев заимствования составили почти 413,7 млрд грн, в том числе внешние - почти 129 млрд грн.
Погашения в октябре составили 34 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 5,4 млрд грн. В целом за 10 месяцев погашения превысили 391,7 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 93,7 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.
Приватизация в январе-октябре принесла 2,086 млрд грн при годовом плане в 12 млрд грн, указано в материалах казначейства.
Доходы госбюджета в январе-октябре составили 1,019 трлн грн, в том числе по общему фонду - 862 млрд грн. Расходы госбюджета за 10 месяцев составили 1,07 трлн грн, в том числе по общему фонду - 921,8 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,146 трлн грн, в том числе 1,021 трлн грн по общему фонду, расходы - 1,458 трлн грн и 1,245 трлн грн соответственно.
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