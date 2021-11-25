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МВФ оценивает потери Украины от запуска « СевПотока-2» в $1,2 млрд в год до 2024г
18:45 25.11.2021 |
Запуск газопровода "Северный поток - 2", как ожидается, приведет к сокращению доходов Украины от транзита газа примерно на $1,2 млрд в год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит, такая оценка Международного валютного фонда содержится в материалах первого пересмотра программы stand by для Украины.
"За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому". Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы", - указали эксперты Фонда.
"После ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" объем газа, проходящего через Украину, может еще больше снизиться, и доходы Украины от транзита прогнозируются на уровне около $1,2 млрд в год", - добавили они, напомнив, что текущий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в 2024 году.
Как сообщалось, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.
Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.
Украина в октябре этого года предложила Европе дополнительный транзит свыше существующих контрактных 40 млрд куб. м по "специальным условиям": дополнительная транзитная мощность на объем до 55 млрд куб. м может быть предоставлена со скидкой до 50% от существующего тарифа в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом".
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