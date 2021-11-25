Украинские предприятия в январе-сентябре 2021 года нарастили прибыль более чем в 5 раз - Госстат

Согласно данным Госстата, за три квартала 2021 года предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 702 млрд грн прибыли, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
В то же время 22,9% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в январе-сентябре текущего года сократились в сопоставимом сравнении на 63,9% - до 115,0 млрд грн.
Официальный курс доллара на 25 ноября составил – 26,9273 грн/$1.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2021 года¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 9 мес. 2021г., млн грн
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 9 мес. 2020 г., млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, до января-сентября. 2020г,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток до января-сентября. 2020г,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес. 2021%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес. 2020, %
|Всего
|587000.6
|93318.0
|701964.6
|170.5
|114964.0
|36.1
|22.9
|34.8
|Сельское хозяйство. охота и лесное хозяйство
|593.3
|-92.8
|739.9
|230.3
|146.6
|35.4
|31.3
|35.7
|Промышленность:
|392697.5
|-44856.9
|446142.0
|372.7
|53444.5
|32.5
|24.6
|36.9
|Строительство
|1131.1
|1628.9
|3075.8
|91.4
|1944.7
|111.9
|24.7
|27.0
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|84305.7
|12512.7
|96766.9
|188.0
|12461.2
|32.0
|14.7
|28.1
|Транспорт. складское хозяйство. почтовая и курьерская деятельность
|8083.6
|-14888.3
|24612.7
|63.7
|16529.1
|30.9
|39.6
|54.1
|Временное размещение и организация питания
|4501.3
|-2889.1
|4749.1
|571.0
|247.8
|6.7
|39.6
|73.2
|Информация и телекоммуникации
|21991.3
|10286.9
|23922.4
|156.8
|1931.1
|38.8
|18.9
|30.0
|Финансовая и страховая деятельность
|43247.7
|165140.7
|65720.2
|38.8
|22472.5
|542.3
|9.0
|13.6
|Операции с недвижимостью
|8120.3
|-7895.8
|9495.0
|173.4
|1374.7
|10.3
|26.5
|57.9
|Профессиональная. научная и техническая деятельность
|18513.9
|-24251.5
|19055.2
|472.6
|541.3
|1.9
|25.7
|34.0
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|4365.9
|116.1
|4869.7
|273.6
|503.8
|30.3
|32.0
|38.5
|Образование
|-25.2
|-67.9
|10.8
|702.5
|36.0
|51.9
|25.0
|33.3
|Здравоохранение и социальная помощь
|227.5
|835.9
|2496.6
|157.1
|2269.1
|301.1
|40.4
|32.6
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|-727.1
|-2260.4
|276.8
|653.2
|1003.9
|43.6
|50.0
|63.3
|Предоставление других услуг
|-26.2
|-0.5
|31.5
|618.2
|57.7
|1023.5
|16.7
|25.0
Данные: Госстат
*- Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.