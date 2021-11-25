Украинская национальная авиакомпания может начать полеты уже в 2022 году – фото

Новая украинская авиакомпания - государственная "Украинская национальная авиакомпания", которую сегодня, 25 ноября представил президент Украины Владимир Зеленский, может начать полеты уже в следующем году.

Об этом сообщил Патрис Фасье, старший консультант консалтинговой компании Aérogestion, разрабатывавшей проект национального перевозчика, во время общения с журналистами в рамках форума "Большое строительство: авиа, туризм".

По его словам, с 2023 года маршрутная сеть новой авиакомпании может вырасти до 8 "домашних" направлений и одного международного. А к 2026 году сеть должна состоять из 37 маршрутов (из них 8 внутренних) и 15 000 рейсов (из них 7 000 - региональные рейсы).

Флот новой авиакомпании еще обсуждается, но согласно рекомендациям Aérogestion, предусмотрены три разных типа самолетов. В частности, узкофюзеляжные самолеты (68-70 мест), средние узкофюзеляжные (150-180 мест) самолеты и широкофюзеляжные самолеты (300-330 мест).

Для запуска авиакомпании в 2022 году понадобится три-пять самолетов на 150-180 мест. В 2023 году запланировано расширить их количество до 7-11 самолетов, 2024 - 12-17, 2025 - 15-17, в конце концов к 2026 году флот должен состоять из 14-20 самолетов разного типа, приоритетно - средних узкофюзеляжных.

Для работы авиакомпании на первый год понадобится 96 млн евро, на второй год работы - 50-60 евро.