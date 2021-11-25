В следующем году Счетная палата планирует провести свыше 70 аудитов

Счетная палата планирует в следующем году провести свыше 70 аудитов, охватывающих все важные сферы: здравоохранение, образование, инфраструктура, обороноспособность, экология.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Утвердили план работы на 2022 год - проведем свыше 70 аудитов, охватывающих все важные сферы: здравоохранение, образование, инфраструктура, обороноспособность, экология и т.д. В частности, наши аудиторы проверят НАНУ, «Охматдет», Минцифры и другие важные объекты и институты. Традиционно не оставим без внимания сферу безопасности и обороны. Проверим эффективность использования бюджетных средств Нацполицией, Нацгвардией и НАБУ, а также средств, выделенных Минобороны на строительство жилья военнослужащим и на развитие авиационной техники и вооружения", - написал Пацкан.

По его словам, запланирован ряд аудитов и в экономической сфере, в частности, относительно поступлений акцизного налога из транспортных средств и топлива, а также полноты начислений и контроля за уплатой сбора за выдачу спецразрешений на пользование недрами.

"Не останутся без внимания аудиторов и средства, выделенные на развитие и содержание дорог. Одним из приоритетных вопросов для государства остается энергетическая безопасность, поэтому особое внимание мы уделим вопросу реструктуризации угольной отрасли и эффективности использования бюджетных средств на это", - отметил Пацкан.

Как сообщал Укринформ, в 2020 году аудиторы Счетной палаты проверили 285 объектов, выявили признаки уголовных нарушений во время каждого пятого контрольного мероприятия. Больше всего выявленных нарушений было в следующих сферах: 6,9 млрд грн - АПК, природоохранная деятельность и предупреждение чрезвычайных ситуаций; 5,5 млрд грн - безопасность, связь, обороноспособность государства и топливно-энергетический комплекс; 3,9 млрд грн - администрирование доходов госбюджета.