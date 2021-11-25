Украина пообещала МВФ не вводить налог на выведенный капитал

В меморандуме об экономической и финансовой политике, который Украина заключила с Международным валютным фондом после последнего пересмотра кредитной программы, власти обязались не заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте МВФ.

"После детального технического изучения мы не будем предпринимать шаги по замене действующего налога на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выведенный капитал", - говорится в обязательствах государства перед фондом.

Кроме того, украинские власти обязались не расширять критерии соответствия упрощенной системе налогообложения, а также начать бороться со злоупотреблением этой системой для уклонения от уплаты налогов.

Также Украина пообещала МВФ не вводить никакие новые налоговые преференции и информировать своих граждан о стоимости действующих освобождений от налогообложения.

Отметим, что введение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского.

Концепция этого налога предполагает отказ от традиционной системы налогообложения доходов (когда облагается налогом разница между доходами и расходами предприятия).

В свою очередь, авторы концепции предлагают платить налоги с той суммы, которую предприятие направит своим владельцам в виде дивидендов или приравненных к ним платежей.

Напоминаем:

Ранее во Всемирном банке заявили, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц.

МВФ упорно рекомендовал Администрации 5-го президента Украины Петра Порошенко не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражал серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Налог на выводимый капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксирована - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше налога на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.