Финансовые новости
- |
- 25.11.21
- |
- 02:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by, 3-й и 4-й транши намечены в SDR0,5 млрд и SDR1,1 млрд
22:39 24.11.2021 |
Украина в рамках обновленного меморандума экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом по программе stand by намерена до конца ноября принять госбюджет-2022 с дефицитом до 3,5% ВВП, законом отменить ослабление критериев отбора представителей государства в набсоветы госбанков и принять планы преемственности для этих набсоветов с указанием сроков.
Соответствующие структурные маяки по программе содержатся в меморандуме, который МВФ обнародовал на своем сайте в среду.
Согласно ему, до конца декабря этого года будет завершен и опубликован аудит средств Covid-фонда; Нацбанк в согласовании с Фондом примет план действий с указанием сроков повышения профессиональных возможностей банковского надзора, а Офис генпрокурора опубликует полугодовой отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших владельцев, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков. В этом отчете должны быть указаны агрегированные данные о количестве лиц, в отношении которых были проведены расследования и которые были осуждены, а также размер штрафов и возмещения ущерба.
Затем до конца января Кабинет министров утвердит дорожную карту, в которой будут изложены шаги, необходимые для вывода ПриватБанка и Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации и привлечению авторитетных международных инвесторов.
Следующим по времени структурным маяком указано опубликование до конца февраля 2022 года комплексного стратегического документа и плана действий по возвращению активов обанкротившихся банков.
В меморандуме Украина также взяла обязательства до конца марта следующего года внести поправки в закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), чтобы улучшить процедуры отбора ее должностных лиц, усилить ее способности регулировать оргдеятельность и установить механизмы подотчетности руководства.
К этому же сроку намечено разработать и предоставить всем поставщикам газа базу данных потребителей со всей информацией, необходимой новому поставщику для выставления счетов домохозяйствам.
Наконец, до конца апреля Украина должна завершить разовую проверку добропорядочности существующих членов Высшего совета юстиции (ВСЮ) Советом по этике в соответствии с положениями нового закона о ВСЮ, а спустя еще месяц назначить наблюдательный совет "Энергоатома" с большинством независимых членов, выбранных в рамках прозрачной и надежной процедурой.
Согласно обнародованным документам, обновленная программа, которую МВФ продлил с декабря этого до конца июня следующего года, предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши - соответственно SDR500 (около $700 млн) и SDR1,1 млрд.
Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова Холлар уточнила журналистам на брифинге в среду, предполагается, что миссия по второму пересмотру программы будет работать в феврале, анализируя выполнение показателей на конец 2021 года, и в случае успеха совет директоров о выделении третьего транша пройдет в марте.
Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование долгое время приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
Совет директоров МВФ принял решение о выделении второго транша в размере SDR500 ($699 млн) 22 ноября этого года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского
|Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение
|В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ
|Знает ли «Уоррен Баффетт», что у Путина в голове: как инвесторы оценивают риск войны с РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|С мая 2022 года 40-50% газа «Укргазвыдобування» будет продаваться на бирже – меморандум с МВФ
|Украина пообещала МВФ не вводить налог на выведенный капитал
|Меморандум с МВФ декларирует реформу ВСП и отбор судей Украины по европейским стандартам
|МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by, 3-й и 4-й транши намечены в SDR0,5 млрд и SDR1,1 млрд
|МВФ снизил на 0,3% прогноз роста экономики Украины в 2021 году
|Заглянуть в недра: «ДТЭК Нефтегаз» впервые в Украине применил глубинные видеокамеры
|Региональные компании ухудшили оценку бизнес-климата – исследование
Это интересно
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей
|Американские власти наконец узаконили адаптивные фары
|Американский разработчик перспективного атомного реактора малой мощности стал ближе к практической реализации проекта
|Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
|TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9