МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by, 3-й и 4-й транши намечены в SDR0,5 млрд и SDR1,1 млрд

Украина в рамках обновленного меморандума экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом по программе stand by намерена до конца ноября принять госбюджет-2022 с дефицитом до 3,5% ВВП, законом отменить ослабление критериев отбора представителей государства в набсоветы госбанков и принять планы преемственности для этих набсоветов с указанием сроков.

Соответствующие структурные маяки по программе содержатся в меморандуме, который МВФ обнародовал на своем сайте в среду.

Согласно ему, до конца декабря этого года будет завершен и опубликован аудит средств Covid-фонда; Нацбанк в согласовании с Фондом примет план действий с указанием сроков повышения профессиональных возможностей банковского надзора, а Офис генпрокурора опубликует полугодовой отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших владельцев, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков. В этом отчете должны быть указаны агрегированные данные о количестве лиц, в отношении которых были проведены расследования и которые были осуждены, а также размер штрафов и возмещения ущерба.

Затем до конца января Кабинет министров утвердит дорожную карту, в которой будут изложены шаги, необходимые для вывода ПриватБанка и Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации и привлечению авторитетных международных инвесторов.

Следующим по времени структурным маяком указано опубликование до конца февраля 2022 года комплексного стратегического документа и плана действий по возвращению активов обанкротившихся банков.

В меморандуме Украина также взяла обязательства до конца марта следующего года внести поправки в закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), чтобы улучшить процедуры отбора ее должностных лиц, усилить ее способности регулировать оргдеятельность и установить механизмы подотчетности руководства.

К этому же сроку намечено разработать и предоставить всем поставщикам газа базу данных потребителей со всей информацией, необходимой новому поставщику для выставления счетов домохозяйствам.

Наконец, до конца апреля Украина должна завершить разовую проверку добропорядочности существующих членов Высшего совета юстиции (ВСЮ) Советом по этике в соответствии с положениями нового закона о ВСЮ, а спустя еще месяц назначить наблюдательный совет "Энергоатома" с большинством независимых членов, выбранных в рамках прозрачной и надежной процедурой.

Согласно обнародованным документам, обновленная программа, которую МВФ продлил с декабря этого до конца июня следующего года, предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши - соответственно SDR500 (около $700 млн) и SDR1,1 млрд.

Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова Холлар уточнила журналистам на брифинге в среду, предполагается, что миссия по второму пересмотру программы будет работать в феврале, анализируя выполнение показателей на конец 2021 года, и в случае успеха совет директоров о выделении третьего транша пройдет в марте.

Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование долгое время приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Совет директоров МВФ принял решение о выделении второго транша в размере SDR500 ($699 млн) 22 ноября этого года.