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МВФ снизил на 0,3% прогноз роста экономики Украины в 2021 году
22:36 24.11.2021 |
Международный валютный фонд ухудшил на 0,3% прогноз роста реального ВВП Украины по результатам 2021 года по сравнению с предыдущим анализом, опубликованным в октябре.
Об этом говорится в обзоре относительно последнего развития экономической ситуации в Украине, обнародованном Фондом по результатам договоренности по программе Stand-by, передает Укринформ.
В частности, в таблице экономических и социальных индикаторов в Украине в период с 2019 по 2026 год указано, что рост реального ВВП Украины в текущем году прогнозируется на уровне 3,2%. В Обзоре МВФ «Перспективы мировой экономики» за октябрь этот показатель был равен 3,5%. В то же время, прогноз на 2022 год в новом анализе остался без изменений - на уровне 3,6%.
Как уточнили собственному корреспонденту Укринформа в Фонде, незначительное ухудшение прогноза связано со слабыми темпами роста в первом полугодии этого года. В то же время, в МВФ подчеркнули, что украинская экономика «находится на стадии восстановления, но не слишком мощного». При этом отметили, что для Украины «очень важно определить и внедрить правильную политику», а также «сосредоточиться на высокоэффективных мерах, которые поддержат дальнейшее экономическое восстановление».
Между тем, МВФ «освежил» другие показатели экономического развития для Украины. Так, прогноз относительно уровня безработицы в Украине уменьшится с 9,7 до 9,4 по ожиданиям в 2021 году. Прогнозируемый индекс потребительских цен в текущем году будет оставаться на уровне 9,5. Баланс текущих счетов, как ожидается, выравняется в этом году до 0.0 по сравнению с минус 0,7 согласно предыдущему прогнозу.
Как сообщал Укринформ, в понедельник Исполнительный совет МВФ утвердил решение относительно продления программы Stand-by для Украины еще на шесть месяцев до июня 2022 года. Кроме того, руководство МВФ одобрило выделение Украине транша в размере почти $700 миллионов, который Украина уже получила в среду за свой счет.
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