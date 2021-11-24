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Региональные компании ухудшили оценку бизнес-климата – исследование
17:43 24.11.2021 |
В большинстве регионов Украины преобладающей части предприятий сложно вести бизнес.
В большинстве регионов Украины преобладающей части предприятий сложно вести бизнес. Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные исследования Европейской бизнес-ассоциации (EBA), сообщает пресс-служба EBA.
"В настоящее время в большинстве регионов преобладающей части предприятий сложно вести бизнес, хотя в прошлом году преобладали удовлетворительные оценки... Интегральная оценка всех регионов расположена в негативной плоскости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом месте по легкости ведения бизнеса оказался Западноукраинский регион - 2,95 балла из 5-ти возможных, на втором месте расположился Харьков - 2,69 балла, на третьем месте Днипро - 2,34 балла, а на последнем оказался Южноукраинский регион - 2,25 балла.
Среди факторов, сдерживающих развитие бизнеса, первое место делят коррупция и бюрократия.
Из положительных моментов, по сравнению с прошлым годом, - в большинстве регионов улучшилась оценка транспортной инфраструктуры.
Опрос проводился с 19 октября до 16 ноября в девяти областях Украины. Участие в исследовании приняла 91 компания из региональных офисов Европейской Бизнес Ассоциации.
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