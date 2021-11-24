Финансовые новости
- |
- 24.11.21
- |
- 21:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Программа энергоэффективности станет частью «Большого строительства» - Премьер
16:38 24.11.2021 |
В 2022 году частью программы «Большое строительство» станет программа по повышению энергоэффективности.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.
"Программа энергоэффективности на следующий год станет частью "Большого строительства". У нас есть несколько проектов с международными партнерами, которые позволят аккумулировать достаточное количество средств на эту программу", - акцентировал Шмыгаль.
Речь идет, в частности, о реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Энергоэффективность в общественных зданиях", в рамках которого будет проведена модернизация 1000 зданий.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 ноября 2021 года к проектной, имплементационной или завершающей стадии перешли 662 проекта энергомодернизации домов по программе "Энергодом".
В 2021 году по программе Президента «Большое строительство» в Украине запланировано построить и восстановить 4,5 тыс. км дорог государственного значения, 2 тыс. км местных дорог и 150 мостов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение
ТОП-НОВОСТИ
|В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ
|Знает ли «Уоррен Баффетт», что у Путина в голове: как инвесторы оценивают риск войны с РФ
|Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан
|Что не так с кредитом Укрэксимбанка на покупку ТРЦ SkyMall? Все не так
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Заглянуть в недра: «ДТЭК Нефтегаз» впервые в Украине применил глубинные видеокамеры
|Региональные компании ухудшили оценку бизнес-климата – исследование
|НКРЭКУ ограничила продажу электроэнергии между связанными компаниями
|Программа энергоэффективности станет частью «Большого строительства» - Премьер
|Украина получила второй транш от МВФ по программе stand-by в размере около $700 млн
|Рост капинвестиций в Украине в ІІI кв-2021 составил 18,7% - Госстат
Это интересно
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей
|Американские власти наконец узаконили адаптивные фары
|Американский разработчик перспективного атомного реактора малой мощности стал ближе к практической реализации проекта
|Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
|TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9