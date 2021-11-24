Программа энергоэффективности станет частью «Большого строительства» - Премьер

В 2022 году частью программы «Большое строительство» станет программа по повышению энергоэффективности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.

"Программа энергоэффективности на следующий год станет частью "Большого строительства". У нас есть несколько проектов с международными партнерами, которые позволят аккумулировать достаточное количество средств на эту программу", - акцентировал Шмыгаль.

Речь идет, в частности, о реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Энергоэффективность в общественных зданиях", в рамках которого будет проведена модернизация 1000 зданий.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 ноября 2021 года к проектной, имплементационной или завершающей стадии перешли 662 проекта энергомодернизации домов по программе "Энергодом".

В 2021 году по программе Президента «Большое строительство» в Украине запланировано построить и восстановить 4,5 тыс. км дорог государственного значения, 2 тыс. км местных дорог и 150 мостов.